Hérault - Renforcement de la vaccination des publics prioritaires dans l'Hérault

COVID-19 : RENFORCEMENT DE LA VACCINATION DES PUBLICS PRIORITAIRES DANS L’HÉRAULT

La vaccination est une priorité nationale dans la bataille contre le Covid-19.

A ce jour, près de 15,2 millions de Français ont pu être vaccinés.

Des campagnes ciblées sont organisées pour faciliter la vaccination des personnes les plus exposées au virus du fait de leur profession. Ce samedi 1er et dimanche 2 mai, les professionnels de plus de 55 ans (dont la liste est consultable ci-dessous) bénéficieront à nouveau de créneaux de vaccination réservés. Le vaccin administré sera l’AstraZénéca.

Liste des professionnels de plus de 55 ans éligibles au dispositif :

professeurs des écoles, collèges et lycées ;

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ;

agents au contact des élèves en école, collège, lycée ;

accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ;

professionnels de la petite enfance (dont les assistants maternels) ;

professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et de la protection de l’enfance ;

professionnels de l’hébergement d’urgence ;

policiers nationaux et municipaux ;

gendarmes ;

surveillants pénitentiaires ;

douaniers de la branche surveillance ;

conducteurs de bus, ferry et navette fluviale ;

conducteurs et livreurs sur courte distance ;

conducteurs routiers ;

chauffeurs de taxi et de VTC ;

contrôleurs des transports publics ;

agents d’entretiens : agents de nettoyage, de ramassage de déchets et de centres de tri des déchets ;

agents de gardiennage et de sécurité ;

professionnels des pompes funèbres ;

salariés et chefs d’entreprises des commerces alimentaires : caissiers, employés de libre-service ;

vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers ;

ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire : salariés des abattoirs et des entreprises de transformation de viande.

Les professionnels concernés devront, pour bénéficier de cette priorité, se munir d'une déclaration sur l'honneur précisant qu'elles exercent l'un des métiers retenus, d'un bulletin de salaire ou d'une carte professionnelle.

Dans l’Hérault, 1 lieu de vaccination sera mobilisé pour réaliser ces injections (vaccin AstraZénéca) dès ce weekend du 1er et 2 mai 2021 à:

BEZIERS : Clinique Champeau

Accueil médico Chirurgical Urgentiste

32, avenue Enseigne Albertini, 34500 Béziers

Sur rendez-vous uniquement

Rendez-vous par téléphone au 04-67-09-18-18

L’opération se prolongera tout au long de la semaine prochaine, en plus de la Clinique Champeau, dans les 4 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) suivantes :

MSP BEZIERS:

- 313, rue Jacques Balmat 34500 Béziers

Créneaux disponibles Astra Zeneca à compter du 3 mai 2021

De 8h à 19h du lundi au vendredi, 08h à 11h le samedi

Sur rendez-vous uniquement

Ligne dédiée à la prise de RV vaccination : 09 72 54 42 33

MSP MEZE:

- Domus Medica 9b, avenue Général de Gaulle 34140 Mèze

Créneaux disponibles Astra Zeneca à compter du 3 mai

8h à 12h30 le Mardi, mercredi et jeudi matin

Sur rendez-vous uniquement

Ligne dédiée à la prise de RV vaccination : 06 72 47 39 17

MSP SAINT-JUST:

- 48, avenue de la Condamine 34400 Saint Just

Créneaux disponibles Astra Zeneca à compter du 3 mai 2021

9-12h et 14-17h du lundi au vendredi

Sur rendez-vous uniquement

Ligne dédiée à la prise de RV vaccination : 07 64 02 43 01

MSP TOURBES / PEZENAS:

Zone Plein Sud RD 39-ES 34120 Tourbes

Créneaux disponibles Astra Zeneca à compter du 3 mai 2021

Les lundis après-midi, jeudi après-midi et vendredi après-midi

Sur rendez-vous uniquement

Ligne dédiée à la prise de RV vaccination 04 67 98 81 60 ou sur Clickdoc pour certains créneaux ICI.