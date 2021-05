Montpellier - Dynamis reprend le grossiste Bio Cash Distribution en étendant ainsi son maillage territorial

DYNAMIS reprend Bio Cash Distribution, grossiste spécialisé en fruits et légumes, produits frais et produits d’épicerie issus exclusivement de l’agriculture biologique basé à Vendargues près de Montpellier.

Après une période compliquée Bio Cash Distribution a été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Montpellier.

Celui-ci a choisi DYNAMIS pour reprendre l’activité de grossiste. La partie commerce de détail avec le réseau de magasins fait l’objet d’une reprise par l’enseigne Naturalia. Suite à sa reprise, Bio Cash Distribution change de nom et devient Halle Bio d’Occitanie. En cohérence avec les valeurs de DYNAMIS, Halle Bio d’Occitanie continuera son activité de grossiste en renforçant ses liens avec les producteurs locaux de produits d’épicerie, de produits frais et de fruits et légumes bio pour assurer une qualité et fraicheur optimale et la disponibilité des produits. A partir de sa plateforme logistique de Vendargues et de son implantation sur le M.I.N de Toulouse, elle continuera à fournir les magasins, restaurants et collectivités des régions de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées Orientales. Depuis 2019 DYNAMIS est également présent dans le Sud-Ouest, sur le M.I.N de Brienne à Bordeaux, avec la société Halle Bio d’Aquitaine.

Bio Cash Distribution devient Halle Bio d’Occitanie

Bio Cash est un acteur important de la distribution de produits biologiques sur la région Occitanie depuis 1993. La plateforme logistique de 5 000 m2 à Vendargues aux portes de Montpellier gère plus de 6 500 références sur stock et travaille avec plus de 300 fournisseurs. La société possède aussi un solide ancrage sur le M.I.N de Toulouse. Suite à sa reprise par DYNAMIS, Bio Cash Distribution change de nom et devient Halle Bio d’Occitanie.

DYNAMIS, pionnier des grossistes en fruits et légumes Bio

Fondé en 1991 par Elodie et Markus Zeiher, deux pionniers de l’agriculture biologique en France, DYNAMIS est un grossiste spécialisé dans la commercialisation de fruits et légumes et de produits d’épicerie 100% biologiques sur le marché français et européen. Depuis décembre 2018, DYNAMIS a été repris par Stanislas et Estelle Henriot. Forte d’un important réseau de producteurs et d’une philosophie tournée vers le respect de l’environnement, la société propose une large gamme de fruits et légumes bio, à destination notamment des restaurateurs, des marchés et des magasins spécialisés biologiques. Plus de 1000 clients sont servis chaque semaine. Stratégiquement implanté au coeur du MIN de Rungis, DYNAMIS y exploite un entrepôt sous température dirigée de 3000 m2 de superficie et un carreau de fruits et légumes bio et de produits d’épicerie fine certifiés Demeter. Plus de 10 000 Tonnes de marchandises transitent par ses installations chaque année. Elle distribue également plus de 150.000 paniers de fruits et légumes bio par an, sous la marque « Le Campanier », livrés à domicile et dans des points relais à Paris et en Ile-de-France.

Des engagements forts sur le marché

DYNAMIS a noué au fil des ans des relations de confiance et des partenariats avec des agriculteurs très fidèles et des clients qui partagent les mêmes choix éthiques. Avec 49 salariés et une activité en forte croissance, DYNAMIS est un acteur incontournable de la filière agroalimentaire bio, reconnu et respecté :