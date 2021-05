Leucate - Mondial du Vent - Les meilleurs riders internationaux sont prêts : Les images du jour 2

Depuis mercredi et jusqu’à dimanche, l’élite internationale de la glisse, toutes disciplines confondues, est réunie sur le spot de Leucate-La Franqui pour le 24ème Mondial du Vent. Une édition exceptionnelle, placée sous le signe de l’innovation, avec la première étape officielle de la coupe du monde de Wingfoil GWA.

COUPE DU MONDE DE WINGFOIL GWA

Ce matin, le comité de course a réuni tous les riders pour le skippers meeting à 9h avec l’objectif d’organiser une première manche de surf race pour un premier départ possible à 12h. Cependant, le vent ne s’est pas maintenu suffisamment longtemps pour lancer la compétition.

Les riders étaient tout de même très motivés pour continuer à s’entrainer afin d’être prêts à l’action dés que les conditions seront adaptées. Ils en ont tous profité pour échanger et partager sur cette nouvelle discipline dont le potentiel est sans limite.

Nous avons donc rencontré la Française Olivia Piana, triple championne du monde de Stand Up Paddle.

Quand as-tu commencé à faire du Wingfoil ?

C’était en septembre 2019 sur un événement de Stand Up Paddle (SUP) en Normandie. Un ami avait du matériel de wing en essai et il m’en a prêté une. Ayant déjà une expérience en surf foil, j’ai tout de suite réussi à voler. J’ai trouvé les sensations incroyables.

Quelles sont les sensations une fois que l’on a décollé ?

C’est une sensation de liberté qui dépasse tout le reste ! On ressent aussi beaucoup de vitesse mais le plus intéressant est de pouvoir exploiter à fond beaucoup de conditions. C’est juste génial comme sport.

C’est un support accessible que tu conseilles aux filles ?

La légèreté de l’aile rend ce sport accessible aux filles c’est sûr. La wing va aussi devenir très familial. Le développement des planches gonflables facilite également l’accessibilité. C’est une nouvelle révolution pour nous tous et c’est extraordinaire de pouvoir vivre ça au Mondial du Vent. Les ridersde toutes les disciplines se retrouvent ensemble à courir sur un même support ! J’ai discuté avec un jeune de Montpellier qui s’est inscrit et le wingfoil est son premier sport de glisse nautique.

Ton objectif sur cette première étape ?

Que ce soit en surf freestyle ou en race, c’est essentiellement de me faire plaisir et de me transcender sur l’eau comme j’ai l’habitude le faire en compétition. On verra le résultat final mais lorsque que l’on est dans cet état d’esprit, ca marche bien.

Parmi les 12 nationalités présentes sur cette unique étape française de la coupe du monde de Wingfoil GWA, Jose « Gollito » Estredo, le Vénézuélien 9x champion du monde de Windsurf Freestyle, nous a fait part de ses impressions :

Quand as-tu commencé le Wingfoil ?

Cela fait un peu plus d’un an mais c’était juste pour m’amuser quand les conditions ne se prêtaient pas à l’entraînement en windsurf freestyle. J’ai commencé avec une planche sans footstraps (cale pieds) puis j’ai mis ça de côté car je ne progressais plus. Il y a trois mois j’ai changé de matériel et là j’ai vraiment adoré les sensations ! Et lorsque j’ai vu que la coupe du monde de wingfoil allait se faire, cela m’a vraiment motivé pour progresser.

Quelles sont les sensations que tu aimes le plus en wingfoil ?

Par rapport au windsurf freestyle (qui se pratique sur un plan d’eau plat), on peut monter très haut ! Cela permet de faire des rotations avant et arrière sur un axe très vertical par exemple. On se retrouve la tête en bas et ce sont des sensations incroyables. Le potentiel de figures à inventer semble sans limite et c’est ce qui rend aussi ce nouveau support très intéressant à pratiquer.

Quel est ton objectif sur la première étape de cette première coupe du monde officielle de wingfoil ?

Tout le monde est en pleine découverte et certains ont progressé très vite. Je vais pouvoir évaluer le niveau global et pouvoir définir ainsi quelles figures je dois travailler pour les prochaines étapes. Si je peux décrocher une bonne place, c’est encore mieux car cela me motivera encore plus à repousser mes limites.

Quel souvenir as-tu du Mondial du Vent et du spot de Leucate-La Franqui ?

C’est un événement impressionnant par le nombre de champions titrés qui se retrouvent au même endroit pour débuter la saison et par la qualité d’organisation. Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est la tramontane ! C’est un spot qui te challenge et qui t’oblige à te dépasser psychologiquement si tu veux faire un bon podium. C’était un très bon souvenir !

Ce week end, le vent sera bel et bien de la partie ! Départ possible demain à 10h.

PROGRAMME DU MONDIAL DU VENT 2021

COUPE DU MONDE DE WINGFOIL GWA – 28 AVRIL AU 2 MAI

Une première mondiale, Leucate est la première ville à accueillir une étape du circuit mondial GWA.

LEUCATE KITEFOIL : LA NOUVELLE DISCIPLINE OLYMPIQUE EN 2024 – 1er et 2 MAI

Une partie de l’Equipe de France de kitefoil sera présente, dont les riders Axel Mazella et Nicolas Parlier, tous deux multiples champions du monde de la discipline ainsi que la jeune médaillée olympique des JO de la Jeunesse 2018 Poéma Newland et ses compatriotes Anaïs Desjardins, Mathilde Garandeau. Il faudra également compter sur quatre riders Italiens de choix : le champion national Mario Calbucci, Riccardo Pianosi, Lorenzo Boschetti et Tiana Laporte et sur les américains Daniela Moroz – 4 fois championne du Monde de la discipline - et Markus Edegran.

