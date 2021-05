Béziers - TGV - L'État s'engage enfin sur un planning et un financement !

TGV Montpellier - Béziers - Perpignan : l’État s’engage enfin sur un planning et un financement !

Dans un courrier adressé hier à la présidente de la Région Occitanie, le Premier ministre le confirme : l’État lancera l’enquête publique avant la fin de l’année 2021. Une étape essentielle puisqu’elle permettra la Déclaration d’utilité publique (DUP) de la ligne nouvelle Montpellier - Béziers - Perpignan.

Jean Castex s’est également engagé sur le financement du chantier avec une prise en charge par l’État à hauteur de 40 %, comme ce devrait être le cas pour d’autres projets de lignes à grande vitesse.

Le président de l’Agglomération Béziers Méditerranée se réjouit de l’engagement écrit du Premier ministre :

« Le projet semblait au point mort ces derniers temps, cette annonce est donc importante. Je rappelle que nous parlons d’une ligne à grande vitesse qui emporte l’unanimité de tous les acteurs et les financeurs - c’est suffisamment rare pour le souligner -, et qu’elle est

dans les cartons depuis les années 90 ! L’État a pris un tel retard que, s’il s’engage enfin à le rattraper, on ne peut que s’en féliciter. »

Robert Ménard rappelle que la mise en œuvre du dernier chaînon ferroviaire manquant entre la France et l’Espagne est indispensable au désenclavement de l’Occitanie :

« La future LGV va rapprocher Béziers et l’Occitanie de Paris et du reste de la France. Elle va aussi libérer de la place pour les TER qu’on utilise pour les petits trajets quotidiens et offrira une solution pour le transport de marchandises, ce qui aidera à désengorger l’A9 du

trafic des poids lourds. On explique depuis des années que la ligne actuelle est obsolète et fragile, que l’ensemble des trains n’y circulent que sur deux voies uniques, une dans le sens Nord-Sud, une autre dans le sens Sud-Nord. C’est dire à quel point il est essentiel

pour notre région, pour la France, et pour l’Europe que la LGV arrive vite. »

Photo d'illustration