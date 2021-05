Toulouse - Harmonie Mutuelle distribue des masques inclusifs à plusieurs associations

Avançons Collectif, la signature d’Harmonie Mutuelle prend une tonalité toute particulière avec le contexte sanitaire actuel. En effet, depuis le mois de mars dernier, la 1ère mutuelle santé de France distribue des masques « sourires » à des associations toulousaines accompagnant des personnes sourdes ou malentendantes, pour permettre de lire sur les lèvres ou tout simplement voir le sourire des personnels soignants.

UNE INITIATIVE SOLIDAIRE

« Harmonie Mutuelle soutient des associations de tous secteurs, en particulier celui de la santé : nous souhaitions apporter une aide concrète et solidaire aux personnes les plus fragiles. C’est pourquoi nous avons sélectionné des établissements en lien avec un public portant un handicap. Ils ont besoin de pouvoir lire sur nos lèvres ou tout simplement de voir des sourires réconfortants.», souligne Jean-Michel Gueble, président de la Haute-Garonne pour Harmonie Mutuelle.

Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap comptent parmi les plus vulnérables et les plus affectées par la crise du Covid-19. Une approche inclusive vise à limiter les risques d’exclusion, notamment vis-à-vis des messages de sensibilisation contre la maladie pour les groupes qui sont souvent les plus invisibles. C’est en suivant cette démarche qu’Harmonie Mutuelle a fait le choix de distribuer plus de 500 masques « sourires » adaptés aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées et aux enfants, ainsi qu’à leurs accompagnants.

« Nous accueillons des publics vulnérables, près de 1500 majeurs placés sous tutelle ou curatelle dans le cadre de mesures judiciaires, mais aussi des publics dans le cadre du Point Info Famille. Nous recevons des personnes ayant parfois des difficultés de compréhension : ces masques transparents leur permettent de nous voir et de leur apporter un peu de baume au cœur. Nous remercions grandement Harmonie Mutuelle pour cette initiative », poursuit Maryse de Nadai, directrice de l’UDAF 31.

Voici la liste des associations de la Haute-Garonne qui en ont bénéficié :

- L’UDAF 31, association ayant pour mission légale de défendre et représenter les familles du département, localisée à Toulouse

- L’APEAJ, association pour l’éducation et l’apprentissage des jeunes présentant des troubles comportementaux ou des déficiences mentales à Toulouse

- Le MAS de Gratentour, maison d’accueil spécialisée pour les personnes adultes polyhandicapés

- Accueil et Famille, centre de placement familial socio-éducatif à Toulouse

- RESO, association qui accompagne toute personne en situation de handicap, de difficulté sociale ou de dépendance à Toulouse

- Le CESDA, centre d’éducation spécialisé pour déficients auditifs à Toulouse

- L’IJA, institut des jeunes aveugles à Toulouse

- L’ARSEAA, association régionale de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence à Launaguet

- L’Envol, association de six établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE), Les Loulous, Les Lutins du Manoir, 25 places. Les Diablotins de Gramont, Les Bambinoux, Les Zébulons.