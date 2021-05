Montpellier - Transavia conserve sa politique permettant le report des billets sans frais de modification.

Transavia ouvre les ventes pour la saison hiver 2021-2022 et maintient report de billets sans frais de modification.

Transavia France, compagnie low-cost du groupe Air France, annonce aujourd’hui l’ouverture de ses ventes pour la prochaine saison hivernale, pour des voyages compris entre le 31 octobre 2021 et le 26 mars 2022. La compagnie maintient sa politique de flexibilité et permet à ses passagers de reporter leurs voyages sans frais de modification.

Une offre hivernale déployée sur le réseau domestique et international, avec des billets disponibles à partir de 34€ TTC l’aller simple.

Pour donner la possibilité aux voyageurs d’anticiper leurs déplacements cet hiver, Transavia ouvre aujourd’hui ses ventes pour des destinations situées en France, en Europe et dans le bassin Méditerranéen.

Les billets seront disponibles à la vente le 28 avril 2021 à 10h00 sur le site www.transavia.com

Le programme de vols, qui reste très évolutif, sera soumis aux conditions sanitaires et aux restrictions imposées par les autorités dans les pays.

Transavia conserve sa politique de flexibilité permettant le report des billets sans frais de modification.

En raison des circonstances sanitaires, la politique de flexibilité mise en œuvre par Transavia reste valable afin de permettre à ses clients d’organiser leurs voyages et leurs déplacements plus sereinement.

La compagnie continue ainsi d’offrir aux voyageurs la possibilité de reporter leurs billets sans frais de modification (hors différence tarifaire) et de modifier leur billet jusqu’à 2h avant le vol.

Grâce à l’Assurance voyage, une couverture Covid-19 est désormais incluse dans toutes les offres d’assurance proposées au moment de la réservation des billets sur Transavia, afin de permettre aux passagers de voyager l’esprit tranquille.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France, déclare : « Cet hiver, nous tenons à proposer à notre clientèle un large panel de destinations à petits prix en France, en Europe et dans le bassin Méditerranéen*. En ouvrant les ventes de billets pour la saison hiver 2021-2022, nous souhaitons dès à présent donner de la visibilité aux clients et leur permettre d’envisager leurs voyages plus sereinement et en toute confiance grâce au maintien de la flexibilité, au regard du contexte sanitaire toujours incertain.» .

* Sous réserve de la levée des restrictions de déplacement et des autorisations par les autorités locales