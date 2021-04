Occitanie - La LOR à la relance avec le Printemps du Rugby Occitan !

La LOR à la relance avec le Printemps du Rugby Occitan

La Ligue Occitanie de Rugby est fière de vous dévoiler un projet ambitieux, lui tenant particulièrement à cœur, alors que des jours meilleurs se profilent à l’horizon. En effet, « Le Printemps du Rugby » donnera la parole à tous les acteurs de notre sport à travers ses différentes pratiques (XV, 7, 5, Jeunes, Séniors, Féminines, Entreprise, Scolaires...), le temps d’une semaine (du 14 au 20 juin 2021), sur l’ensemble de son territoire.

« Le Printemps du Rugby, c’est une semaine de Tous les Rugbys et une semaine de Rugby pour Tous ! ». C’est en ces mots que le Président Doucet présente cet évènement qui rythmera cette fin de saison 2020-2021, porteuse d’incertitudes et d’inquiétudes. Il poursuit « C’est une occasion décisive pour nous d’affirmer notre engagement auprès de nos clubs et de relancer une pratique que rien n’aura découragée malgré le contexte sanitaire ».

En effet, le Rugby vient de traverser 2 saisons particulièrement éprouvantes pour toutes ses composantes. Ainsi, au moment où renaît l’espoir d’un retour à la vie « Comme avant ! », il est important pour tous nos clubs et licenciés de montrer que nous avons eu une réflexion

commune pendant cette période compliquée :

A la nécessité de développer « Tous les Rugbys ! »

De façon à pouvoir proposer « Du Rugby pour Tous ! »

Et nous projeter résolument vers ce qui nous attend demain : #FRANCE 2023.

Désormais, le plus dur est derrière nous, et nous devons ressortir plus forts de cette épreuve. C’est par ce temps fort, que nous montrerons notre attachement à notre sport favori et à ses valeurs.

C’est l’objectif de ce « Printemps du Rugby », qui déclinera, du 14 au 20 Juin prochain, toutes nos formes de jeu, en direction de tous les publics, parce que, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, ruraux ou citadins, sportifs confirmés ou pas, d’une santé solide ou moins bonne, riches de nos complémentarités et de nos différences, nous sommes tous concernés par # France 2023 !

Un programme plus précis sera communiqué prochainement, intégrant les animations prévues dans chacun des 13 Comités Départementaux.

La saison printanière est l'étape intermédiaire entre l'attente hivernale et l'euphorie estivale et nous espérons ainsi pouvoir revivre avec vous des moments forts et vibrer ensemble autour de la passion qui nous anime !!