Hérault - Lettre de généraux menaçant la République : le silence inquiétant de l'Elysée !

Lettre de généraux menaçant la République : le silence inquiétant de l'Elysée !

Le journal d’extrême-droite « Valeurs actuelles », qui décidément n’en rate pas une, a publié, il y a quelques jours, une lettre adressée au Président de la République, aux membres du gouvernement et aux parlementaires, signée par une vingtaine de généraux et plus d’un millier de militaires, dont une centaine de haut-gradés.

Ces militaires qui « même à la retraite, [restent] des soldats de France », utilisent les éléments de langages et les concepts classiques de l’extrême droite et fustigent le « délitement qui frappe notre patrie ». Le danger viendrait notamment, selon eux d’« un certain anti-racisme » dont « les partisans haineux et fanatiques » « méprisent notre pays, ses traditions, sa culture et veulent le voir se dissoudre», de «l’islamisme et [des] hordes de banlieues ».

Dans ce courrier, proprement stupéfiant, les signataires font savoir qu’ils sont « disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. »

Marine Le Pen a bien évidement saisi la main tendue en demandant aux généraux de la rejoindre : « dans la bataille pour la France » dans une lettre ouverte, publiée, ô surprise, par le même journal d’extrême droite...

Face aux idées nauséabondes de l’extrême droite qui continuent de se propager dangereusement au sein de notre société, le silence et l’inaction ne sont plus de mise.

Ne nous y trompons pas, le texte séditieux de ces généraux est bien une menace envers la République et tous ceux qui partagent ses valeurs et nous devons la prendre très au sérieux. L’Elysée doit sortir de son mutisme et réagir fermement.