Frontignan - La rectrice en visite à Frontignan la Peyrade pour cette rentrée particulière

La rectrice en visite à Frontignan la Peyrade pour cette rentrée particulière

Accueil des enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, reprise des écoles primaires en présentiel et distribution d’autotests étaient au programme de la visite de la rectrice de l’académie, ce lundi 26 avril à Frontignan.

C’est à Frontignan la Peyrade, notamment en compagnie du maire, Michel Arrouy que, Sophie Béjean, rectrice de la région académique Occitanie et de l’académie de Montpellier, a choisi de faire sa visite d’une nouvelle rentrée scolaire particulière ce lundi 26 avril.

Collèges

Cette matinée a débuté dès 9h15, au collège Les 2 pins (rue Maurice Clavel), par un temps d’échange avec les équipes mobilisées dans le cadre de l'accueil des enfants de soignants et autres personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et de la mise en œuvre protocole de « continuité pédagogique ».

Depuis la semaine du 5 avril, ce sont en effet plus de 4 000 enfants de professionnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la vie de la nation qui ont pu bénéficier d’un dispositif d’accueil exceptionnel dans les 250 établissements de l’académie de Montpellier grâce à l’encadrement de 767 personnels volontaires. Durant les vacances, l’accueil de ces enfants a été maintenu dans certaines écoles et centres d’accueil de loisirs, en lien avec les collectivités locales.

Cet accueil se poursuit cette semaine (du 26 au 30 avril), en attendant la reprise en présentiel de tous les collégiens.

Écoles primaires

Puis, à 10h30, c’est à l’école Anatole France (14 rue Anatole France) que la rectrice est venue constater la bonne reprise des cours pour les plus de 2000 élèves répartis sur les 10 écoles primaires publiques de la commune, après une semaine de continuité pédagogique et deux semaines de vacances scolaires. La rectrice, le maire et le reste de la délégation ont pu échanger avec la direction du groupe scolaire autour de la collaboration Éducation nationale/ Ville dans la mise en œuvre et l'application du protocole sanitaire et le dispositif d’accueil des "enfants de soignants et personnels nécessaires à la gestion de crise". Ils ont ensuite pu observer un moment de classe pour s’assurer de la continuité des apprentissages, du suivi des élèves relevant du pôle inclusif d'accompagnement localisés (PIAL), ainsi que du déploiement des personnels AESH.

Distribution d’autotests aux personnels

Enfin, cette visite aura également permis de débuter la distribution d’autotests auprès des professeurs des écoles et Astem des écoles maternelles et élémentaires de la commune.

Pour renforcer la stratégie de contact-tracing qui vise à casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination, une campagne de déploiement d’autotests s’ajoute en effet aux autres tests déjà déployés. Ils seront distribués à tous les personnels des écoles ainsi qu’aux ATSEM jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les personnels concernés pourront ainsi se tester deux fois par semaine.

