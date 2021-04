Occitanie - Moustique tigre : démarrage de la période de surveillance !

Moustique tigre : démarrage de la période de surveillance

Le moustique tigre est implanté et actif depuis plusieurs années dans l’ensemble des départements de la région Occitanie. Chaque année, un dispositif de surveillance renforcée est mis en œuvre par les autorités sanitaires et leurs partenaires du 1er mai au 30 novembre. Pendant cette période d’activité des moustiques tigres en métropole, l’objectif est à la fois de limiter leur prolifération et de prévenir le risque de transmission des virus dont ils peuvent être le vecteur (chikungunya, dengue ou zika).

Lutter contre le moustique tigre, c’est d’abord l’empêcher de se développer chez soi

Le dispositif de surveillance renforcée repose sur :

Une surveillance renforcée des populations de moustiques (surveillance entomologique).

Une sensibilisation des personnes résidant dans les zones où ces moustiques sont présents et actifs.

La lutte contre ces moustiques et leurs larves constitue l’un des principaux moyens d’éviter la transmission de virus.

C’est un réflexe à acquérir chez soi pour se protéger de manière collective.

Le dispositif de surveillance renforcée implique aussi :