Hérault - Echanges avec les organisateurs de festivités de l'Aveyron et de l'Hérault

Echanges avec les organisateurs de festivités de l'Aveyron et de l'Hérault

De beaux échanges vendredi 23 et samedi 24 avril, à la suite des réunions d’informations organisées en dématérialisées par la FNCOF (Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités), avec des représentants d'organisateurs de festivités de l'Hérault (34) et de l'Aveyron (12). Des échanges constructifs autour de la principale préoccupation : « La relance et la reprise des manifestations associatives, festives et culturelles » en cette période de crise sanitaire.

Retour sur leur intervention auprès d'élus locaux, nationaux, régionaux et départementaux, ainsi que des différents ministères avec lesquels nous travaillons, ainsi que sur les actions collectives menées par la COFAC (Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication) dont la FNCOF est un membre très actif pour défendre notre Culture.

L'occasion d'aborder aussi les difficultés des artistes liées à la crise sanitaire sur ces territoires, la sauvegarde des traditions notamment taurines, la crise de l'engagement bénévole, .… Valoriser, accompagner et soutenir les animations sur nos territoires telle est et à toujours été la ligne de conduite de notre Fédération.

La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités (FNCOF), est une association loi 1901 à but non lucratif, fondée en 1929 et dont le siège national est situé à Toulouse. La FNCOF regroupe des organisateurs de festivités constitués sous forme associative (comité des fêtes, comité de quartier, association artistique, sportive et culturelle, Office de tourisme et Syndicat d’initiative…) ou publique (commune, communauté de communes et EPCI).

Les associations artistiques (Fanfares, bandas, majorettes, musiciens, troupe de théâtre, etc.) peuvent également adhérer à la FNCOF et bénéficient d’un référencement dans notre annuaire artistique. Rejoindre la FNCOF c’est bénéficier d’une assurance responsabilité civile des mandataires sociaux et de l’assurance protection juridique incluse dans l’adhésion, de remise SACEM et SACD 12,5 % de réduction (en plus des 20 %) sur vos déclarations SACEM, avec une remise supplémentaire pour le réveillon et d’un protocole spécial SACEM pour les festivals – 10 % de remise sur les forfaits SACD.

Bénéficier d’une représentativité de la FNCOF dans les instances nationales. Pas encore adhérent, bénéficiez de l’adhésion 2021 offerte*, rejoignez-nous, ensemble, unissons nos forces pour que vivent nos fêtes ! Après avoir passé ces derniers mois à vous informer, accompagner, soutenus par le biais de nos services et de nos délégués départementaux, la FNCOF continue de vous soutenir pour l’organisation de vos festivités vitales pour la vie de nos villes et villages et pour la nécessité du lien social intergénérationnelles qui contribue au bien vivre ensemble.

Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir) les actions menées par la FNCOF tout au long de cette crise sanitaire et économique sur notre site internet ou sur la page Facebook de la FNCOF 34. Merci aux nombreux participants qui pour la plupart, ne nous connaissaient pas ! Merci à Sébastien Vallée, Eric Stienon et Mathurin Chauffour, nos représentants sur ces deux départements pour leur formidable travail d'accompagnement des organisateurs de festivités dans le pur intérêt général.

*Sous réserve d’un engagement à 64€ pour 2022

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la fédération nationale des comités et organisateurs de festivités : www.fncof.com ou sur la page Facebook : lafederation.fncof