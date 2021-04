Europe - Conférence sur l'avenir de l'Europe: les préparatifs se poursuivent

Après le lancement réussi de la plateforme numérique multilingue, le comité exécutif finalise les préparatifs avant l'événement inaugural hybride du 9 mai.

Lors de sa troisième réunion jeudi 22 avril, le comité exécutif a adopté le projet de programme de l’événement, qui se tiendra lors de la Journée de l’Europe. Diffusé en direct, il inclura une participation citoyenne à distance et des interventions des Présidents des trois institutions de l’UE.

Les représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission ont également approuvé le règlement intérieur de la Conférence concernant les panels de citoyens européens, ainsi que les principes et la portée de la Conférence. Chaque panel sera composé de 200 citoyens et inclura au moins une femme et un homme par État membre. Les citoyens seront choisis au hasard pour constituer des panels représentatifs de la diversité de l’UE, tant en termes d’origine géographique, de genre, d’âge, de milieu socioéconomique que de niveau d’éducation. Les jeunes de 16 à 25 ans représenteront un tiers de chaque panel.

Par ailleurs, les représentants des trois institutions ont tenu un échange de vues sur le règlement de la plénière de la Conférence, avec pour objectif d’aboutir à un accord lors de la prochaine réunion.

Le co-président du comité exécutif pour le Parlement, Guy Verhofstadt, a déclaré: "Nous préparons le terrain afin d’obtenir le plus d’interactions possibles entre les deux pôles de la Conférence, à savoir la plateforme et les panels de citoyens. La prochaine étape consiste à mettre en place la plénière afin de refléter la diversité d’opinions en Europe et de reprendre les idées et suggestions des citoyens, ce dont dépend le succès de la Conférence."

La secrétaire d'État portugaise aux affaires européennes et co-présidente représentant la présidence du Conseil de l'UE, Ana Paula Zacarias, a affirmé: "Le niveau de participation à la plateforme numérique de la Conférence a été vraiment impressionnant ces derniers jours. Les citoyens répondent à notre appel à la participation et il est temps d'aller plus loin et de mettre la Conférence en mouvement."

La vice-présidente de la Commission chargée de la démocratie et de la démographie et co-présidente, Dubravka Šuica, a commenté: "Cette Conférence repose sur l’implication et la participation des citoyens. Ces derniers sont au cœur de nos réflexions liées à la Conférence. Qu’ils soient pro-européens ou eurosceptiques, nous voulons leur donner la parole afin de pouvoir répondre à leurs préoccupations."

Prochaines étapes

La prochaine réunion du comité exécutif est prévue le 9 mai à Strasbourg. Néanmoins, des réunions additionnelles pourraient être organisées dans les semaines précédentes.

Contexte

Le comité exécutif se compose de représentants des trois institutions (Parlement, Conseil et Commission) sur un pied d'égalité. Il supervise les travaux, le processus et l'organisation de la conférence. Des représentants de la COSAC participent en tant qu’observateurs à toutes les réunions du comité exécutif. Des représentants du Comité des régions, du Conseil économique et social européen et des partenaires sociaux sont également invités en tant qu’observateurs.

La plateforme numérique multilingue est entièrement interactive: les participants peuvent s’engager et débattre de leurs propositions avec leurs concitoyens de tous les États membres, dans les 24 langues officielles de l'UE. Des personnes de tous horizons et aussi nombreuses que possible sont encouragées à contribuer via la plateforme à façonner leur avenir et à promouvoir la plateforme sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LAvenirVousAppartient.