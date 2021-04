France - Covid19 - Retour à la normale à partir du 3 mai ?

Covid19 - Retour à la normale à partir du 3 mai ?

Le pic de la 3ème vague semble être derrière nous. C’est Jean Castex qui l’affirmait hier en fin de journée. Selon le premier ministre, le niveau de circulation du virus reste très élevé, mais il se réduit. Et il espère un reflux dans les prochains jours des patients en réanimation. Enfin, Jean Castex a confirmé que les cours reprendront lundi dans les écoles maternelles et primaires, même si certains estiment qu’il est encore trop tôt.

Parmi les Français prioritaires à la vaccination, les enseignants... Ils feront leur rentrée ce lundi en maternelle et en primaire... 400 000 tests salivaires seront effectués chaque semaine dans les écoles... Les classes fermeront à partir du premier cas de coronavirus détecté.

Fin des 10 km le 3 mai

Encore 10 jours à tenir avec l'attestation de déplacement... Elle ne sera plus nécessaire à partir du 3 mai, annonce de Jean Castex... Le couvre-feu, en revanche, restera en vigueur, au moins jusqu'à la mi-mai... C'est aussi à la mi-mai que les commerces dits non essentiels, les terrasses et certaines activités culturelles devraient rouvrir.

Crédit photo : Gouvernement