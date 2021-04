Hérault - Le numérique, moteur de la reprise du commerce et du tourisme

Le numérique, moteur de la reprise du commerce et du tourisme

La CCI Hérault, Hérault Tourisme et Google Ateliers Numériques s’associent et organisent une Tournée Numérique à destination des commerçants et professionnels du tourisme La transition numérique est un enjeu majeur pour les chefs d’entreprises qui ont besoin d’être accompagnés pour relever ce défi et se montrer compétitifs, en période de confinement mais pas uniquement. La CCI Hérault et Hérault Tourisme poursuivent donc l’accompagnement des dirigeants aux nouveaux outils digitaux au travers de leurs programmes d’accompagnement respectifs mais aussi grâce au partenariat de longue date noué avec Google Ateliers Numériques.

Le 15 avril dernier, un premier plateau télé sur la thématique « Google Analytics », organisé par la CCI et animé par des experts Google Ateliers Numériques, CCI et Hérault Tourisme, a permis d’accompagner la montée en compétences d’une centaine de chefs d’entreprises du territoire afin d’augmenter leur visibilité et leur performance sur le web (replay disponible sur la chaîne YouTube de la CCI Hérault).

La prochaine action commune d’envergure se déroulera du 19 mai au 14 juin 2021 avec une Tournée Numérique de 10 étapes dans l’Hérault. Cette action permettra d’aller à la rencontre des professionnels du tourisme et des commerçants en tous points du territoire sous forme de rendez-vous* gratuits, individuels et personnalisés de 45 minutes, avec un coach Google Ateliers Numériques et un expert CCI ou Hérault Tourisme. Lors de ces rendez-vous, les sujets abordés seront principalement le référencement naturel (SEO) de son site internet, sa présence sur Google My Business, la mesure de l'activité de son site internet avec Google Analytics, la communication vidéo avec Youtube, la communication via les réseaux sociaux, le click & collect pour son commerce / sa structure ou encore la publicité en ligne.

Au total, ce sont plus de 200 rendez-vous individuels, gratuits et personnalisés qui seront programmés. Au-delà des RDV sur pré-inscription, un accueil libre* sera proposé en début, milieu et fin de journée : chaque citoyen entrepreneur ou porteur de projet pourra ainsi échanger avec les experts présents à bord d’un Mini-van Google Ateliers

Numériques garé à chaque étape soit devant l’office de tourisme, soit dans le centre-ville de la municipalité d’accueil.

Étapes de la tournée :

Mercredi 19 mai à l’office de tourisme de Ganges

Jeudi 20 mai à l’office de tourisme de Carnon

Mardi 25 mai dans le centre-ville de Clermont l’Hérault

Mercredi 26 mai à l’office de tourisme de Valras-Plage

Jeudi 27 et vendredi 28 mai dans le centre-ville de Béziers

Mercredi 2 juin à l’office de tourisme de Marseillan

Jeudi 3 et vendredi 4 juin dans le centre-ville de Sète

Lundi 14 juin à l’office de tourisme de Colombiers

Tous les détails de la tournée ainsi que la prise de rendez-vous sont accessibles dès aujourd’hui sur le site de la CCI

Hérault : www.herault.cci.fr, et sur le site pro d’Hérault tourisme : www.adt-herault.fr.