Occitanie - Frédéric Malfilatre nommé Directeur Occitanie d'Harmonie Mutuelle

Acteur économique engagé, Harmonie Mutuelle agit depuis sa création pour l’accès aux soins pour tous, une protection sociale étendue et une société de solidarités. Cet impact sociétal positif, Harmonie Mutuelle souhaite le valoriser en devenant, d’ici l’été, une « entreprise mutualiste à mission » tout en faisant évoluer en cohérence son organisation territoriale et managériale avec le projet TRANSITION(s) 21. Pour porter ses ambitions en Occitanie, Frédéric Malfilatre vient d’être nommé ce 1er avril Directeur Régional.

FRÉDÉRIC MALFILATRE, NOMMÉ DIRECTEUR RÉGIONAL OCCITANIE

Frédéric Malfilatre, 50 ans, a été nommé ce 1er avril Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie, succédant ainsi à Stéphane Kergourlay, qui occupait ce poste depuis 2016, lui- même récemment promu Directeur Exécutif pour la Région « Porte Europe ».

Débutant sa carrière professionnelle en 1995 au sein d’un groupe immobilier, Frédéric Malfilatre intègre successivement France Télécom, et la Mutuelle du Rempart avant de rejoindre Santévie* en 2009 sur le poste de chargé d’affaire entreprises. En 2013, il est nommé responsable commercial du réseau des entreprises pour la région Occitanie, puis en 2018, pour le périmètre Sud-Ouest, soit la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie.

Frédéric Malfilatre a un parcours singulier, qui lui a permis d’acquérir au fil des ans de nombreuses connaissances dans l’organisation et le pilotage d’une entreprise.

« Je viens du terrain, ce qui me confère une certaine légitimité vis-à-vis des équipes et une compréhension des enjeux clients : je connais bien les difficultés et les transformations du métier.

De par mon expérience, je suis particulièrement sensible à cette notion d’ascenseur social, qui prouve à chaque collaborateur.trice qu’il.elle peut évoluer, qu’il.elle peut activement contribuer à écrire son propre parcours.Enfin, je dois avouer que s’investir dans une entreprise qui a pour objectif de s’impliquer dans les enjeux sociétaux, environnementaux et économiques est une véritable source d’enthousiasme. »

Marié et père de 2 enfants, Frédéric Malfilatre est Toulousain. Passionné de montagne, il pratique régulièrement l’escalade, le trail et le ski.

Employeur ancré dans les territoires, Harmonie Mutuelle Occitanie en quelques chiffres :

393 salariés et 285 élus

26 agences implantées sur 13 départements et 3 centres d’appels implantés à Albi, Toulouse et Tarbes

2 centres de gestion basés à Albi et Narbonne

359 101 adhérents en Occitanie

Harmonie Mutuelle soutient de nombreuses manifestations sportives locales, telles que les Championnats de France d’Épée à Albi, les 10 km de Rodez, l’Ariégeoise, l’Open Swim Stars, Odyssea, le Comité Midi-Pyrénées de Handisport, Ekiden Albi, le Cross Hubert de Carmaux, la Ronde Givrée de Castres, le Souffle du Gers, le Vélo Sprint Narbonnais, le Triathlon de Montauban… Au total, la mutuelle sponsorise près de 111 associations locales, dont une trentaine en faveur du Handicap. 1ère mutuelle des entreprises, elle soutient aussi l’association 60 000 Rebonds et le Réseau Entreprendre.

Les assistantes sociales de la région Occitanie ont accompagné en 2020 plus de 300 adhérents qui rencontraient des difficultés plus complexes. Le montant des aides accordées s’élève à 300 000 €, soit environ 80 % de dossiers ayant reçu un accord sur l’ensemble des dossiers présentés.

* Santévie est l’une des 5 mutuelles régionales qui se sont unies en 2012 pour former Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France.

LES DÉFIS À RELEVER

« La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer ! »



Les ambitions de Frédéric Malfilatre, nouveau Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie, s’articuleront autour de nouveaux enjeux nationaux.

« Harmonie Mutuelle se dote d’une nouvelle organisation, et devient une « Entreprise mutualiste à mission » avec le projet TRANSITION(s) 21. Il s’agit d’une nouvelle page que nous allons tous écrire dans l’aventure mutualiste. Socialement responsable, Harmonie Mutuelle est plus qu’un assureur, c’est une entreprise engagée, un véritable acteur économique qui répond aux enjeux environnementaux, économiques, sociétaux avec une politique concrète en matière de RSE. Nous n’avons pas d’actionnaires à rémunérer et chaque décision est orientée vers les adhérents, pour leur présenter le meilleur niveau de service et de prestation. À ce titre, conformément à nos engagements, nous redistribuons 80,7% des cotisations en faveur de nos adhérents. Enfin, Harmonie Mutuelle est la mutuelle des entreprises, et se veut au service des entrepreneurs et des salariés. Aujourd’hui, le principal enjeu au sein des entreprises, devant le risque financier, est le capital humain, et les risques qui lui sont associés comme l’absentéisme, les maladies professionnelles, le burn-out… Les causes sont multifactorielles, et les dirigeants se retrouvent encore trop souvent démunis face à cela. C’est pourquoi, chez Harmonie Mutuelle nous innovons et accompagnons les dirigeants et leurs collaborateurs en mettant à leur disposition des boîtes à outils, des ateliers de prévention, un soutien psychologique… particulièrement sollicités en période de crise sanitaire. »

Pour l’accompagner, l’équipe managériale est composée de 13 collaborateurs, pleinement engagés et contribuant au programme de transformation.

ENTREPRISE MUTUALISTE À MISSION, POUR VALORISER L’IMPACT POSITIF DE LA MUTUELLE SUR LA SOCIÉTÉ

La démarche pour devenir « Entreprise mutualiste à mission » conduira à la définition d’une raison d’être et d’objectifs sociaux et environnementaux concrets, votés en Assemblée générale le 5 juillet prochain. Elle permettra à Harmonie Mutuelle de valoriser son impact positif en affirmant « contractuellement » ses engagements en faveur de la société française, dont l’atteinte sera mesurée chaque année par un organisme externe.

Pour cela, Harmonie Mutuelle a lancé une vaste consultation en ligne, pour co-construire avec les représentants élus des adhérents, les salariés, les adhérents, les entreprises clientes et le grand public, ses engagements.

TRANSITION(S) 21, UN PROJET D’EVOLUTION DE L’ORGANISATION TERRITORIALE ET MANAGÉRIALE

Le projet d’entreprise TRANSITION(s) 21 permet de rapprocher Harmonie Mutuelle des acteurs publics, économiques et associatifs des territoires. Ainsi, 12 régions opérationnelles (calquées sur les régions administratives françaises) sont créées ainsi que 3 directions exécutives qui ont pour mission de les animer et de les coordonner afin de renforcer leur développement et d’accroitre leur rayonnement.

De même, en créant deux nouvelles directions centrales – « Nouveaux modèles » et « Santé & écologie(s) », TRANSITION(s) 21 révèle l’ambition de positionner désormais les enjeux sociétaux d’Harmonie Mutuelle au plus haut niveau de son organisation :

La Direction « Nouveaux modèles » est chargée de mener la transformation de la mutuelle en entreprise mutualiste à mission, de piloter les activités d’action sociale, d’ingénierie sociale et de prévention, d’accélérer la capacité de la mutuelle à innover.

La Direction «Santé & Ecologie(s)» répond à l’ambition de construire, autour des enjeux de santé et de l’environnement, une stratégie capable de faire évoluer les modes de vie. Elle doit permettre à Harmonie Mutuelle d’aider ses adhérents et entreprises clientes à agir collectivement sur les conditions et milieux de vie.

L’ensemble du projet d’entreprise d’Harmonie Mutuelle se concrétisera fin 2021 dans une nouvelle stratégie opérationnelle 2022 – 2026 et son inscription dans la co-construction du Groupe VYV.