Hérault - Etat des ressources en eau : l'Hérault en vigilance

ÉTAT DES RESSOURCES EN EAU



Placement en vigilance de tout le département de l’Hérault

Les indicateurs de la situation hydrologique dans l’Hérault sont plutôt défavorables en ce début de printemps.

La période de recharge hivernale allant de septembre 2020 à mars 2021 aura été marquée par des épisodes pluvieux en trompe-l’œil. Le déficit de pluie constaté, particulièrement marqué sur les plaines et le littoral, est bien réel. A titre d’exemple, la pluviométrie constatée à la station de Montpellier aéroport atteint seulement 37% des précipitations normalement constatées sur cette période.

Les eaux souterraines présentent des niveaux normaux à bas pour cette période et 70% des niveaux des nappes suivies sont en baisse.

Les débits des cours d’eau sont caractéristiques des années sèches pour la période et ceux des fleuves côtiers attestent de l’absence de pluies significatives sur la plaine littorale cet hiver.

Compte tenu de ces indicateurs, de l’état de sécheresse relativement avancé des sols et des faibles signaux de pluie pour la quinzaine à venir, le département de l'Hérault est placé en intégralité en vigilance suite à la proposition du comité sécheresse1 en ce sens.

Le prochain point de situation aura lieu mi-mai.

TOUTES LES INFORMATIONS sur le site internet des services de l’État : l’arrêté préfectoral, la carte des zones concernées, les mesures… :

http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse

1- Le comité sécheresse, animée par la DDTM 34, est composée des services de l'Etat, d’Etablissements Publics, de collectivités compétentes en gestion de la ressource et d’usagers. Il a pour objectif d’assurer le suivi de la ressource en eau sur le département et le cas échéant de proposer les mesures appropriées en fonction des 5 niveaux identifiés : situation normale, vigilance, restriction de 1er niveau, restriction renforcée et crise.

Photo d'illustration