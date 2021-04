Lamalou-les-Bains - Soutien au Festival d'opérettes et à Lyric'Operette !

Qu’est-ce-que le Festival d’Opérettes de Lamalou-les-Bains ?

Mr L’HUILLIER Fernand, metteur en scène et assistant à la direction depuis 1949 auprès de Mr CAZALS Maurice, a créé le Festival d’Opérettes de Lamalou-les-Bains en 1975, étant très attaché à ce village. Une troupe, une famille, venant pendant plus de deux mois et faisant vivre la station thermale ainsi que la culture nationale.

Son fils, Mr L’HUILLIER Frédéric en a pris la suite, puis, en 2019, c’est au tour de Melle L’HUILLIER Lovénah.

Ce Festival est une institution et un patrimoine autant culturel que familial attaché à la commune de Lamalou-les-Bains.

La municipalité a pris la décision de changer le nom de « FESTIVAL D’OPÉRETTES », étant une création de Mr L’HUILLIER Fernand en 1975, en « FESTIVAL LYRIQUE » afin de prendre une nouvelle troupe, extérieure à la ville.

À savoir que Lyric’Operette est une association lamalousienne représentée par la 3eme génération de L’huillier, avec cette troupe soudée, dynamique, professionnelle et qui ne demande qu’à continuer de donner du plaisir à son public.

Cette troupe a toujours soutenu la commune de Lamalou-les-Bains dans des moments difficiles, entre autre lors des inondations de 2014 en donnant des concerts au bénéfice des sinistrés.

N’oubliant pas non plus l’année où les subventions ont été divisées de moitié à moins d’un mois du début de la saison, faisant de nouveaux baisser les conditions des artistes.

Cette association a toujours voulu travailler en collaboration avec la municipalité, les écoles et autres organismes, les artistes voulant toujours partager leur savoir, mais sans jamais en voir le jour.



La municipalité et cette troupe extérieure profitent de la renommée et de la réputation du Festival « sortant » depuis des dizaines d’années sans scrupule.

De plus, les choix et arguments concernant les appels d’offres sont plus que douteux.

Voici le lien de la pétition en ligne pour ouvrir les yeux à la municipalité :

https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/soutien-festival-operettes-saison-2021-lamalou/132844

Pour que justice soit faite.

Merci pour votre soutien.

Video ici