Occitanie - Vendredi 16 avril : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1871 hospitalisations en cours ce soir (+9) dont 410 en réanimation et soins critiques (-5), et à ce jour 3920 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+49 en 3 jours).

Ce bulletin confirme l’impact toujours fort de la situation épidémique actuelle sur l’activité de nos établissements hospitaliers, pour la prise en charge des cas Covid19 les plus graves.

Dans le même temps, la campagne de vaccination s’intensifie encore en Occitanie : depuis début janvier, plus de 1,5 million de doses ont désormais été administrées, avec un record de 48425 injections au cours de la seule journée d’hier, 258158 injections au cours des 7 derniers jours (dont 49168 soit 19% avec le vaccin AstraZeneca).

Les bénéficiaires d’une première injection de vaccin représentent désormais 24,8% de la population de plus de 18 ans, 49% des personnes de 65 à 74 ans, 76% des plus de 75 ans et 99% des résidents de nos 880 Ehpad et Unités de soins de longue durée.

Situation toujours sous forte tension

L’impact épidémique reste fort actuellement pour l’ensemble des équipes soignantes des établissements hospitaliers en Occitanie. Les derniers indicateurs régionaux témoignent d’une relative stabilité des admissions, tant en hospitalisation conventionnelle que dans les services de soins critiques qui prennent en charge les cas les plus graves.

Mais le niveau d’activité reste très élevé avec à ce jour encore 410 personnes hospitalisées en réanimation et soins critiques dans notre région.

Ces patients sont désormais plus jeunes : les plus de 75 ans ont bénéficié en priorité de la vaccination qui les protège.

Depuis le début la campagne vaccinale cet hiver, le nombre de cas positifs est fortement réduit parmi les plus âgés.

La vaccination est dorénavant un signe d’espoir pour tous.