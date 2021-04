Montpellier - Fermeture des jardins du Peyrou samedi 17 avril et dimanche 18 avril 2021

Conditions sanitaires et préservation de l’ordre public

Fermeture des jardins du Peyrou samedi 17 avril et dimanche 18 avril 2021

En raison de l’augmentation du taux d’incidence et de positivité au covid19 dans le département de l’Hérault, et de nombreux rassemblements festifs constatés dans les jardins du Peyrou à Montpellier le week-end, étant entendu que ces rassemblements ne respectent pas les dispositions d’interdiction de regroupements de plus de 6 personnes ainsi que l’interdiction de consommation d’alcool sur l’espace public, le préfet de l’Hérault a décidé de prendre les mesures suivantes par arrêté préfectoral :

► Interdiction de l’accès du public aux jardins du Peyrou à Montpellier le samedi 17 avril et le dimanche 18 avril 2021 conformément à l’article 3 du décret n° 202-1310 du 29 octobre 2020, modifié, en raison du risque de propagation et de diffusion du virus.

Le préfet de l’Hérault rappelle que toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par les articles L.3136-1 du code de la santé publique et R.211-27 du code de la sécurité intérieure.

RAPPEL : le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus lorsqu’elle accède ou demeure sur l’espace public et dans l’ensemble des lieux ouverts au public.