Europe - 9e Assemblée Euronest: de nouvelles perspectives pour un partenariat oriental post-COVID-19

La relance post-COVID-19, la situation au Bélarus et la lutte contre les menaces à la sécurité énergétique dans le partenariat oriental seront à l’ordre du jour les 19 et 20 avril.

Les membres de l’Assemblée parlementaire Euronest se réuniront à distance pour la 9e session ordinaire mardi 20 avril. L’Assemblée rassemble 60 eurodéputés et 10 députés nationaux de chacun des parlements participant au partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie et Ukraine). Des représentants des forces démocratiques bélarusses seront également invités en tant qu’observateurs.

Le Président du Parlement européen, David Sassoli, ouvrira la session mardi. Les réunions seront coprésidées par l’eurodéputé Andrius Kubilius (PPE, LT) et la députée du parlement géorgien Maka Botchorishvili.

D’autres participants de premier plan devraient s’adresser à l’Assemblée, notamment le commissaire en charge du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi (message préenregistré), la cheffe de l’opposition bélarusse, Sviatlana Tsikhanouskaya, la Présidente du Comité économique et social européen, Christa Schweng, la maire de Gdansk, Aleksandra Dulkiewicz, ainsi que les présidents des parlements de tous les pays partenaires Euronest.

Relance post-COVID-19, Bélarus et menaces à la sécurité énergétique



Avant la session d’ouverture le 20 avril, plusieurs réunions des commissions et groupes de travail Euronest se tiendront sur un large éventail de sujets.

Le débat principal de la session portera sur ‘‘la relance, la résilience et les perspectives de démocratisation pour un partenariat oriental post-COVID-19’’. La situation instable au Bélarus sera également à l’ordre du jour. En plus du discours de Mme Tsikhanouskaya et du débat qui suivra, le président de la délégation du PE pour les relations avec le Bélarus, Robert Biedroń (S&D, PL), informera l’Assemblée des conclusions de la mission d’information du PE de décembre 2020 et du suivi qui a eu lieu depuis.

Les jours précédant la réunion, les participants se seront prononcés sur des résolutions couvrant les affaires politiques, l’intégration économique, la sécurité énergétique et les questions sociales, qui seront présentées lors de la rencontre.

Contexte



L’Assemblée parlementaire Euronest a été créée le 3 mai 2011 à Bruxelles, lorsque les Présidents (ou leurs représentants) des parlements arménien, azéri, géorgien, moldave, ukrainien et européen ont signé l’acte constitutif de l’Assemblée.

La mission de l'Assemblée parlementaire Euronest est de promouvoir les conditions nécessaires à l'accélération de l'association politique et à la poursuite de l'intégration économique entre l'UE et les partenaires d'Europe orientale, ainsi que de renforcer la coopération au sein de la région et entre la région et l'UE. L'Assemblée multilatérale contribue à renforcer, développer et accroître la visibilité du partenariat oriental.