Vauvert - Opération Nettoyons la nature le 2 mai

Cette opération proposée par la ville de Vauvert offre à tous l’occasion de participer à un nettoyage de printemps en pleine nature et de sensibiliser à son respect le dimanche 2 mai.

L’opération nécessite de s’inscrire sur : mairie@vauvert.com ou au 04 66 73 10 96 en précisant ses coordonnées.

La ville mettra à disposition des contenants pour des groupes de six personnes maximum, les modalités de retrait seront communiquées aux participants.Il faudra porter son masque et ses gants de jardinage ou de bricolage. Si vous souhaitez nettoyer un site en particulier, dites le, sinon un site vous sera proposé.

Trop de déchets souillent, polluent l’air, le sol et le sous-sol.

"C’est effrayant ce que l’on peut trouver dans les fossés, sur les bords de certains chemins, en bord de route, dans les bois… Malgré les campagnes d’information, malgré les déchèteries ouvertes 6 jours sur 7 et gratuites pour les particuliers, malgré toute l’organisation collective mise en place, nous avons l’impression que certains sont sans cerveau, sans cœur, sans émotion face à la nature qu’ils abîment sans vergogne. En attendant de tomber sur les auteurs de ces atteintes graves à l’environnement, que nous sanctionnons chaque fois que possible sans aucune indulgence, nous appelons toutes celles et ceux qui aiment leur commune, leur ville, la nature, à participer à cette vaste opération de nettoyage de printemps" explique Katy Guyot, 1ère adjointe déléguée à l'environnement.