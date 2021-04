Occitanie - Prix Occitanie-Médicis : les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 mai 

4ème édition du prix Occitanie-Médicis : les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 mai

Pour la quatrième année consécutive, la Région Occitanie organise le prix Occitanie- Médicis afin de promouvoir les talents régionaux de l'art contemporain sur la scène nationale et internationale. Les artistes plasticiens ou visuels sont invités à déposer leur candidature en présentant leur projet jusqu'au 3 mai.

Fondé en 2018 en collaboration avec la prestigieuse Académie de France à Rome, le prix Occitanie - Médicis s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle ambitieuse élaborée par la Région pour l'attractivité et le rayonnement à l'international de ses artistes.

« En cette période particulière marquée par la crise, il est plus que jamais nécessaire de soutenir les acteurs culturels et de contribuer au rayonnement artistique des talents émergents de notre territoire. Cette 4ème édition du prix Occitanie-Médicis confirme les liens solides tissés avec l'Académie de France à Rome-Villa Médicis et témoigne de notre ambition commune de valoriser la création française en arts visuels et plastiques » a déclaré la présidente de Région.

A l'issue des délibérations, le lauréat bénéficiera :

D'un accueil gracieux en atelier-logement d'une durée de 3 mois au sein de la Villa Médicis.

D'une bourse d'un montant de 6 000 euros.

D'une présentation de son travail de résidence via la publication d'un catalogue et/ou d'une exposition au sein de l'un des lieux d'art de la Région Occitanie (Musée Régional d'Art Contemporain - MRAC de Sérignan et Centre Régional d'Art Contemporain - CRAC à Sète).

Modalités de candidature :

Justifier d'un statut d'artiste - auteur professionnel relevant des arts plastiques ou être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur en arts plastiques ou visuels.

Résider en Occitanie ou avoir un lien avec le territoire (lieu de naissance, formation diplômante).

+ d'info : https://www.laregion.fr/prix-occitanie-medicis