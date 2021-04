Occitanie - Un véritable collectif au service de la revitalisation de nos territoires

Carole Delga : « Un véritable collectif au service de la revitalisation de nos territoires »

Ce mardi 13 avril, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, aux côtés d'Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts, directeur de la Banque des Territoires, Annabelle Viollet, directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires, Sophie Lafenêtre, directrice générale de l'Établissement Public Foncier d'Occitanie, et Thierry Cotelle, président de l'Agence Régionale de l'Énergie et du Climat, a annoncé au cours d'une conférence de presse la signature de 2 conventions partenariales portant sur le développement du commerce et de l'artisanat local d'une part, et sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics d'autre part.

« Avec ces deux nouvelles conventions signées aujourd'hui, nous renforçons notre mobilisation partenariale au service du développement et de la vitalité des territoires. Avec FOCCAL tout d'abord, nous agissons pour les villages et villes qui souffrent d'un nombre croissant de fermetures de commerces, ne permettant plus aux habitants de trouver, près de chez eux, les produits essentiels de la vie courante. Grâce à ce nouveau dispositif, nous proposons de racheter et rénover ces locaux commerciaux pour garantir une offre immobilière vraiment adaptée aux moyens des commerçants et des artisans. Avec la réouverture de ces commerces, ce sont de nouvelles familles qui arriveront, redonnant une dynamique positive aux cœurs de ville. C'est un enjeu majeur pour la revitalisation de nombreuses communes en Occitanie.

Cette mobilisation s'inscrit dans un pack que nous formons avec la Banque des Territoires, déjà à l'œuvre au travers du fonds L'OCCAL lancé en 2020 en réponse à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Elle vient également répondre au défi de la transition énergétique et du réchauffement climatique qui pèsent sur nos territoires. Déjà engagés pour soutenir la rénovation énergétique des bâtiments publics, tout comme nous le faisons auprès des particuliers avec notre éco-chèque logement et Rénov'Occitanie, nous avons ainsi souhaité aller plus loin. Via notre Agence Régionale de l'Energie et du Climat nous engageons avec la Banque des Territoires un nouveau partenariat pour monter en puissance sur le front de la rénovation et de l'efficacité énergique des bâtiments publics. Il s'agira de permettre l'émergence de projets de rénovation en travaillant notamment sur l'information et l'accompagnement des Collectivités locales », a déclaré Carole Delga à cette occasion.

