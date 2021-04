Occitanie - Mardi 13 avril : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1862 hospitalisations en cours ce soir (+35) dont 415 en réanimation et soins critiques (+4), et à ce jour 3871 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+88 en 4 jours).

Ce bulletin confirme l’impact toujours fort de la situation épidémique actuelle sur l’activité de nos établissements hospitaliers, pour la prise en charge des cas Covid19 les plus graves.

Dans le même temps, la campagne de vaccination s’amplifie et s’élargit cette semaine à la fois aux personnes de plus de 55 ans et de plus de 60 ans. Depuis début janvier, plus de 1,4 million de doses ont désormais été administrées. Les bénéficiaires d’une première injection de vaccin représentent désormais 22,5% de la population de plus de 18 ans, 43% des personnes de 65 à 74 ans, 72% des plus de 75 ans et 97,9% des résidents de nos 880 Ehpad et Unités de soins de longue durée.

La campagne de vaccination s’accélère en France et s’élargit à de nouvelles catégories de la population.

Les personnes de 55 ans et plus, sans facteurs de risque*, peuvent désormais se faire vacciner avec le vaccin Astrazeneca, sans attendre le 15 mai comme prévu initialement. Les 60 ans et plus pourront bénéficier dès le 16 avril de la vaccination via les vaccins Pfizer et Moderna. Ces derniers étaient jusque-là réservés aux plus de 70 ans et/ou aux personnes à risque de forme grave. Les 50-54 ans pourront bénéficier de la vaccination à compter du 15 mai, puis les moins de 50 ans à partir du 15 juin.

Cette semaine, la vaccination s’élargit :