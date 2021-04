Europe - Accord UE-Royaume-Uni: vote en commissions jeudi

Les commissions des affaires étrangères et du commerce international voteront pour donner ou non leur consentement à l’accord commercial et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni.

Date: jeudi 15 avril, de 13h00 à 13h30

Lieu: Parlement européen à Bruxelles, bâtiment SPINELLI, salle 1G3 et à distance

Lors de cette réunion extraordinaire, les députés des commissions des affaires étrangères et du commerce international décideront de recommander ou non au Parlement de donner son approbation à l’accord qui s’applique actuellement à titre provisoire jusqu’au 30 avril.

Le Parlement dans son ensemble prendra la décision finale et se prononcera également sur une résolution distincte lors d’une future session plénière. La Conférence des présidents du PE a décidé de ne pas encore fixer de date pour le vote en plénière, soulignant ainsi la nécessité pour la partie britannique de mettre pleinement en œuvre, au préalable, l’accord de retrait.



