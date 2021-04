Hérault - Pacte d'engagement pour une route plus verte : le Département franchit une nouvelle étape

Pacte d’engagement pour une route plus verte : le Département franchit une nouvelle étape

L’Hérault est le premier département à signer le pacte d’engagement avec les acteurs locaux des infrastructures de mobilité. En déclinant le texte élaboré par l’Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité par rapport aux enjeux locaux, le Département et ses partenaires vont poursuivre et renforcer leurs efforts pour créer des équipements routiers toujours plus durables.

Lundi 12 avril à 14h30, Kléber MESQUIDA, Président du Département, Philippe VIDAL, Vice-président délégué à l’aménagement du territoire, Olivier GIORGIUCCI, Président de la Fédération Régionale des Travaux Publics Occitanie, Jean-Luc Nurdin, Vice-Président de Routes de France Occitanie Méditerranée, Jean-Marc BOYER, Délégué Départemental Hérault de l’Union National des Industries de Carrières et Matériaux de Construction Occitanie et Sébastien PAILHES, Délégué Régional Occitanie - Pyrénées Méditerranée de Syntec Ingénierie, ont signé le pacte d’engagement des acteurs des infrastructures de mobilité de l’Hérault.

La route verte et high-tech

Avec 4 500 km de routes départementales, le Département est un acteur de premier plan en termes de mobilités et d’infrastructures routières. Il développe un réseau cohérent, qui répond aux demandes des citoyens et aux enjeux climatiques et écologiques.

Avec ce nouvel engagement, le Département et ses partenaires vont aller encore plus loin pour concevoir des projets d’aménagement du territoire en phase avec le développement durable : matériaux et énergies plus propres, travaux moins polluants, concertation citoyenne, sécurité routière maximale, routes numériques et intelligentes…

Le Département a multiplié ces dernières années les actions écologiques. Aux abords des routes, tout est mis en œuvre pour le maintien de la biodiversité : zéro phyto, fauchage raisonné, plantation d’arbres et aménagements paysagers le long des RD, opération de sensibilisation Stop aux déchets, écuroducs, nichoirs, hôtels à insectes… Le planning des travaux est toujours étudié pour limiter l’impact sur l’environnement. Le plan routes et biodiversité sera proposé au vote lors de l’assemblée départementale du 10 mai.

A la pointe de l’innovation routière, le Département expérimente sur ses chaussées des enrobés recyclés ou végétaux, posés à froid pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. A Montady, la traverse ainsi aménagée s’éclaire à l’approche d’une voiture, ce qui permet de réduire de plus de 50% la consommation électrique. A Olonzac, c’est un parking qui permet de récupérer et stocker l’énergie générée par le rayonnement solaire sur des enrobés.

Il s’agit aussi de créer des équipements permettant aux Héraultais d’abandonner l’autosolisme.

600km d’itinéraires cyclables, et plus de 1000 en 2024 (objectif du plan Hérault Vélo), 17 aires de covoiturage et 16 en projet contribuent à opter pour des modes de déplacement plus écolos.