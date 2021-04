Occitanie - Mobilisations de la dernière chance pour une PAC plus juste : La Conf' Occitanie en action !

Avant de converger vers une des trois manifestations nationales de la confédération paysanne, ce mercredi 14 avril à Limoges, la Conf' Occitanie a rencontré ce matin à Montpellier le Directeur Régional de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (DRAAF) Florent GUHL afin d'échanger avec lui sur l'état d'avancée des négociations du plan stratégique national.

Amandine Mallants, paysanne dans l’Hérault et co-porte-parole de la confédération paysanne régionale, accompagnée de Pierre Dufour, paysan du Lot et trésorier du syndicat, ont échangé pendant près de deux heures avec Florent Gühl, DRAAF Occitanie, sur le projet de réforme de la PAC.

Après avoir fait le constat que la PAC actuelle ne répartit pas ses soutiens de manière juste et équitable (primes à la surface sans réel plafond et 25% des bénéficiaires qui perçoivent moins de 5000 euros/an), tout en excluant bon nombre de paysans (maraîchers, arboriculteurs, petits élevages de plein air, etc.), nous avons réitéré notre attachement au paiement redistributif (doublement des aides sur les 52 premiers ha correspondant à la surface moyenne nationale en 2015). C'est en effet, pour l'heure, le seul outil qui peut, s'il est maintenu et conforté, assurer une meilleure répartition des soutiens publics.

Dans le même sens, nous avons à nouveau défendu l'intérêt d'activer la mesure spécifique « petite ferme » proposée par l'UE à hauteur de 5000 euros annuels par actif pour soutenir les petites fermes oubliées de la PAC.

Enfin, nous avons pointé du doigt la nécessité de proposer aux paysans des éco-régimes suffisamment incitatifs pour encourager des vrais changements de systèmes.

Partageant bon nombre de nos points de vue, le Draaf nous assuré faire remonter nos propositions au Ministère et nous tenir au courant des évolutions des négociations en cours.

Aussi, afin d'appuyer nos revendications, nous appelons les paysans et paysannes d'Occitanie à rejoindre la grande mobilisation qui aura lieu ce mercredi 14 avril à partir de 13h30 à Limoges devant la DDT, 22 rue des Pénitents Blancs.

Pour une PAC de la dernière chance, et des paysannes et paysans nombreux, tous et toutes à Limoges demain !