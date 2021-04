Balaruc-le-Vieux - Une nouvelle portion de voie verte est prévue pour relier les 2 Balaruc

Après la construction l’an dernier d’un tronçon entre Balaruc-les-Bains et Sète, une nouvelle portion de voie verte est prévue pour relier les 2 Balaruc, bouclant ainsi l’une des deux discontinuités du tour de l’étang de Thau.



Les grandes manœuvres débuteront en septembre 2021 et consisteront à renforcer la faille naturelle présente dans cette zone. Mais les travaux préparatoires ont déjà réservé une belle surprise avec la découverte de trottoirs en pierre de taille lors de l’opération de consolidation du pont piétons à voûte, situé Chemin d’Ayme Prolongé à Balaruc-les-Bains, qui fait le lien avec le secteur du Mas du Padre et le nouveau quartier de la Colline.



De quoi concilier intelligemment aménagement du territoire et restauration d’un ouvrage patrimonial qui surplombera le nouvel itinéraire vert construit en contrebas sur l’emplacement de l’ancienne voie ferrée.



L’ouverture est prévue pour l’été 2022. Donc, à peine un peu plus d’un an à patienter avant que les coureurs, marcheurs, promeneurs, cyclistes...puissent en profiter.