Roujan - Perquisitions : trois chambres de culture de cannabis saisies

[PERQUISITIONS]

Fin mars, les perquisitions menées par les gendarmes de Servian / Roujan ont permis de découvrir trois chambres de culture de cannabis.

Les auteurs domiciliés sur les communes de Abeilhan et de Nefliès se sont vus notifiés une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) et une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) doublée d’une COPJ pour le second.