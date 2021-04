Occitanie - Vendredi 9 avril : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1827 hospitalisations en cours ce soir (-30) dont 411 en réanimation et soins critiques (+18), et à ce jour 3783 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+91 en 3 jours).

Ce bulletin confirme l’impact fort de la situation épidémique actuelle pour la prise en charge des cas Covid19 les plus graves : l’activité en hospitalisation réanimatoire dépasse déjà les pics du printemps et de l’automne derniers dans notre région.

Dans le même temps, la campagne de vaccination s’amplifie de jours en jours en Occitanie : depuis début janvier, près de 1,3 million de doses ont désormais été administrées. En une seule journée hier, un record de 41 000 injections a été réalisé (dont 32 000 primo-injections). Les bénéficiaires d’une première injection de vaccin représentent désormais 20,5% de la population de plus de 18 ans, 37% des personnes de 65 à 74 ans, 68% des plus de 75 ans et 97,9% des résidents de nos 880 Ehpad et Unités de soins de longue durée.

La situation épidémique continue à se dégrader très rapidement en Occitanie. La pression s’est accentuée ces derniers jours sur nos établissements hospitaliers publics et privés, pour la prise en charge des cas les plus graves de Covid19. Cet impact se mesure notamment

sur les hospitalisations réanimatoires : avec ce jour 411 personnes en réanimation et soins critiques, le pic d’activité se situe déjà au-delà des vagues épidémiques du printemps et de l’automne dernier en Occitanie.

Toutes les ressources hospitalières sont mobilisées pour faire face à ces besoins. De nouveaux lits de soins critiques ont été ouverts ces derniers jours. Certaines interventions moins urgentes sont déprogrammées pour mobiliser davantage nos équipes soignantes autour de

ces réanimations Covid. Une concertation régulière est assurée entre établissements de santé, pour organiser notamment la solidarité entre établissements. Les soignants ont besoin de notre soutien, mais surtout de tous nos gestes de protection qui limitent les cas graves.

Fort impact en soins critiques

Solidarité hospitalière

Depuis début mars, 26 patients des régions PACA et Ile-de-France ont été accueillis dans les services de réanimation de nos établissements hospitaliers publics et privés.

Merci à chacune des équipes soignantes mobilisées.

LA SEMAINE DERNIERE

28000 injections/jour

CETTE SEMAINE

32000 injections/jour

Plus de 1,1 million de doses de vaccins ont été injectées.

Près de 400 000 personnes ont déjà bénéficié de la seconde dose.

Source : ARS Occitanie / Vaccin covid