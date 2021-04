France - Pyrénées - Méditerranée - Pays Catalan : Nos identités régionales font la richesse de l'Occitanie

« Pyrénées - Méditerranée - Pays Catalan » Nos identités régionales font la richesse de l’Occitanie

Ce jeudi 8 avril, une Proposition de Loi relative à « la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion » était débattue à l’Assemblée nationale. Parce que nos identités régionales font la richesse de l’Occitanie et de notre Nation, j’ai voté en faveur de cette proposition de loi et je l’ai personnellement soutenue dans l’hémicycle.

Plus que jamais, la force de notre Région réside dans sa capacité à associer des identités fortes. L’Occitanie est née du rassemblement de cultures diverses qui en font une Région singulière dans notre pays. Pour faire de cette singularité une force supplémentaire, la politique régionale doit valoriser davantage ces langues et ces cultures.

Président de la Région Occitanie, je porterai un plan de soutien ambitieux pour la promotion, la préservation et l’apprentissage de ces différentes langues régionales. J’œuvrerai notamment avec la plus grande volonté pour le développement des « classes bilangues » au sein des établissements scolaires. Enfin, afin de soutenir l’ensemble des cultures et identités qui forge notre Région, nous proposerons aux habitants de l’Occitanie d’ajouter la mention « Pyrénées - Méditerranée - Pays Catalan » au nom de notre Région. Plus qu’un symbole, il s’agit d’une ambition régionale.

Ayons le courage de préserver nos racines et de valoriser les identités de l’Occitanie !