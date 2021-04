Occitanie - La loi sur les langues régionales doit renforcer l'Occitan et le Catalan 

Carole Delga : « La loi sur les langues régionales doit renforcer l'Occitan et le Catalan »

Le jeudi 13 février dernier, l'Assemblée Nationale a adopté en première lecture la proposition de loi sur la protection et la promotion des langues régionales. En ce jour de seconde lecture de la loi, Carole Delga, très attachée à la préservation des langues catalanes et occitanes, a souhaité réaffirmer son engagement en faveur de la diversité linguistique, priorité pour le développement des langues régionales.

« Je suis particulièrement attachée à la diversité culturelle et linguistique de notre région. Ces langues font partie de notre histoire et leur transmission doit se poursuivre. La Région mène une politique volontaire et ambitieuse en faveur de leur développement et de leur valorisation. L'augmentation du nombre de parlants passe par l'enseignement de ces langues dès le plus jeune âge et durant tout le cursus scolaire. En partenariat avec les Régions Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et Corse nous allons adresser un courrier au Ministre de l'Education Nationale demandant le rétablissement d'une offre d'enseignement des langues régionales, notamment au lycée avec une valorisation au baccalauréat. L'État doit pérenniser cet enseignement, c'est une nécessité culturelle et patrimoniale ! Cette loi doit y contribuer afin de renforcer nos socles culturels et nous rassembler. » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Pour rappel, la Région Occitanie a mis en place des mesures en faveur du développement de ces langues régionales, avec notamment :