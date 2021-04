Occitanie - Carole Delga :  Je veux exprimer ma solidarité avec les agriculteurs

Carole Delga : « Je veux exprimer ma solidarité avec les agriculteurs de la région touchés par cette vague de froid exceptionnelle »

« Depuis deux nuits, une vague de froid exceptionnelle a frappé durement la région causant des dégâts très importants chez les agriculteurs. Après un début de printemps très chaud, des records de froid ont été battus dans l'Ouest de la région hier matin et, ce matin, dans l'Est de l'Occitanie. Les filières viticoles et arboricoles sont particulièrement touchées sur l'ensemble du territoire avec des pertes à 100% dans certaines situations. Je veux exprimer ici ma pleine solidarité avec les agriculteurs de la région face à ces très mauvaises nouvelles.

J'ai demandé ce matin au président de la Chambre Régionale d'agriculture, avec le concours de l'ensemble des Chambres Départementales d'agriculture, d'établir un diagnostic précis de la situation, filière par filière, et territoire par territoire. Cet état des lieux devrait nous être transmis d'ici quelques jours afin que nous puissions mesurer la situation et mettre en œuvre des mesures de soutien adaptées. La Région poursuivra son effort budgétaire sur l'agriculture. Le budget alloué à cette thématique, grâce aux économies de gestion réalisées, a doublé depuis 2016.

La Région fait face à des aléas climatiques puissants et malheureusement récurrents. Même si le gel en cette période de l'année n'est pas hors du commun, il intervient sur une végétation déjà très développée du fait de la douceur de l'hiver et du printemps. Le changement climatique est une réalité à laquelle nous sommes maintenant confrontés. Nous devons nous donner les moyens collectifs pour l'endiguer et en atténuer les effets sur nos modes de vie et de production », a déclaré la présidente de Région Carole Delga.