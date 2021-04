Occitanie - Assises de la distribution durable en Occitanie

Assises de la distribution durable en Occitanie

Carole Delga : « Une charte inédite avec la grande distribution pour promouvoir nos produits locaux »

La Région s'est engagée aujourd'hui avec 6 enseignes de la grande distribution à former un pack pour valoriser les produits et producteurs régionaux à travers la signature d'une Charte d'engagement pour la grande distribution durable en Occitanie.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Jean-Louis Cazaubon, vice-président en charge de l'agroalimentaire et de la viticulture, ont présenté cette démarche collective en présence des représentants des enseignes (Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, Leclerc et Super U), et des partenaires (Chambre régionale d'Agriculture Occitanie, AREA, Coopération Agricole Occitanie, Centre technique Régional de la Consommation d'Occitanie, Interbio, l'Irqualim et Ad'Occ).

« Aujourd'hui, 70% de la consommation se fait dans la moyenne et grande distribution. Et dans le même temps, la crise sanitaire que nous vivons a renforcé le souhait des consommateurs d'aller vers un mode d'approvisionnement plus responsable. Nous devons tout faire pour les y aider et nous en faisons la preuve en jouant collectif avec les enseignes de la grande distribution, les consommateurs et les producteurs. La Charte pour une distribution durable en Occitanie signée aujourd'hui est un grand pas. A travers cet engagement commun nous disons tous ensemble 'Oui aux produits d'Occitanie' ! et proposons des solutions concrètes pour démocratiser l'accès à une alimentation saine, locale, de saison, tout en assurant une meilleure rémunération des producteurs locaux », a déclaré Carole Delga à cette occasion.

Crédit photo : Fabien Ferrer - Région Occitanie