Occitanie - Mardi 6 avril : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1857 hospitalisations en cours ce soir (+190) dont 393 en réanimation et soins critiques (+60), et à ce jour 3692 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+54 en 4 jours).

Mobiliser nos capacités hospitalières

La dégradation de la situation épidémiologique se confirmer en Occitanie.

L’impact sur le système de santé est fort et le pic des hospitalisations connu lors de la deuxième vague va être dépassé.

L’ensemble des établissements publics et privés de la région sont mobilisés pour augmenter leurs capacité de prise en charge, notamment en soins réanimatoires qui devrait pouvoir atteindre progressivement 730 lits. Pour ce faire il est nécessaire de redéployer des ressources

humaines vers les services de réanimation Covid, ce qui implique d’augmenter les déprogrammations d’activités non urgentes.

L’ARS salue la réactivité et la capacité d’adaptation des professionnels de ces établissements.

Plus que jamais, soyons acteurs de notre santé

Grâce à la mobilisation de chacun - professionnels de santé mais également citoyens - nous nous protégeons, nous protégeons nos proches ainsi que les plus fragiles et nous soulageons le système de santé. En suivant les recommandations et en nous faisant vacciner, nous limitons les contaminations et évitons la survenue de cas graves. Cela permet d’aider les soignants qui œuvrent jours et nuits au service de la collectivité pour soigner et sauver des vies.