France - Marlène Schiappa renforce les moyens alloués à la lutte contre les dérives sectaires

Marlène Schiappa renforce les moyens alloués à la lutte contre les dérives sectaires : 1 million d’euros

140 000 personnes sont touchées par les dérives sectaires, dont 90 000 enfants, et de nouveaux phénomènes inquiétants ont fait leur apparition à l’aune de la crise sanitaire (pratiques d’exorcisme, déviances dans le domaine de la santé et du bien-être, stages de survivalisme extrême…). Face à la recrudescence de dérives sectaires, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, a confié le 12 octobre dernier une mission sur les nouvelles tendances émergentes. Suite aux résultats de cette mission, Marlène SCHIAPPA renforce les moyens alloués à la protection des personnes vulnérables en mobilisant 1 million d’euros contre l’emprise de nature sectaire :

Les moyens alloués à l’appel à projets dédié à la lutte contre les dérives sectaires sont multipliés par 10 : la ministre a souhaité déployer 1 million d’euros (contre 100 000 euros auparavant) pour mieux financer les initiatives locales et associatives sur le terrain.

La ministre installe ce jour le conseil d’orientation de la Miviludes, composé des représentants des ministères, d’experts, de parlementaires et d’associations dont 10 personnalités qualifiées et 6 représentants des administrations et ministères concernés . Celui-ci sera chargé d’appuyer la Miviludes dans le combat contre les dérives de nature sectaire ;

Enfin, la magistrate nommée à la tête de la Miviludes, auprès du SG-CIPDR : Hanène Romdhane, qui dispose d’une excellente connaissance du terrain, prend ses fonctions en ce début de mois d’avril. Sa nomination a notamment pour but de donner une suite judiciaire à l’ensemble des signalements effectués auprès de la Miviludes afin de protéger les citoyennes et citoyens : 3 000 rien que sur l’année 2020 dont 40% dans le domaine de la santé ;

« Je veux saluer le travail formidable des associations, telles que l’UNADFI ou le CCMM – qui font d’ailleurs partie du nouveau comité d’orientation de la Miviludes que j’installe aujourd’hui – c’est pour leurs initiatives que nous débloquons 1 million d’euros – soit un budget multiplié par 10. Cet appel à projet inédit vise à mieux protéger les françaises et les français contre toutes les formes de dérives sectaires. Nous voulons protéger les citoyens de ces dangers ! », déclare la ministre.