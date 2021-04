Perpignan - Lepermislibre développe son service à Perpignan

L’auto-école en ligne, qui affiche un taux de croissance de + 130 % d’inscrits dans les Pyrénées-Orientales, développe son activité à Perpignan à partir du mois d’avril pour répondre à la forte demande des utilisateurs.

Lepermislibre double ses points de rendez-vous à Perpignan

Lepermislibre comptabilise près de 1500 candidats dans les Pyrénées-Orientales depuis le lancement de son service dans le département en 2019. L’auto-école est actuellement affiliée à 2 centres d’examen du code de la route, et compte 3 points de rendez-vous dans la ville pour les cours de conduite.

Suite à la hausse d’activité engendrée notamment par les périodes de confinement et de couvre-feu, Lepermislibre a connu un essor de son activité en France et à Perpignan en 2020. Pour répondre à la hausse des inscriptions, l’entreprise accélère son développement partout en France.

A Perpignan, Lepermislibre va multiplier par 2 ses points de rendez-vous et le nombre de moniteurs disponibles à compter du mois d’avril jusqu’à la fin de l’année. Les utilisateurs, toujours plus nombreux dans la ville et le département, pourront ainsi bénéficier de plus de créneaux pour suivre les cours de conduite, avec plus de moniteurs disponibles, à un tarif jusqu’à 32 % moins élevé que dans une auto-école traditionnelle de la ville.

Les Perpignanais(ses) fans de l’apprentissage en ligne : de la diapo aux nouvelles technos !

Lepermislibre constate une hausse de +130 % des inscriptions des habitants du département sur sa plateforme en ligne entre 2019 et 2020. Les Perpignanais(ses) ont été particulièrement assidus sur l’apprentissage du code de la route et de la conduite, et explosent le taux de réussite national à l’examen de conduite, avec près de 100 % de candidats l’ayant réussi depuis le début de l’année (contre une moyenne nationale de 58 % pour le permis de conduire toutes auto-écoles confondues).

« Nous constatons dans le département un fort engouement des candidats plus jeunes car les tarifs pour passer le code de la route et le permis de conduire en ligne ne sont pas prohibitifs et il s’agit d'une catégorie qui plébiscite particulièrement les outils numériques. L’apprentissage en ligne efface la contrainte de temps, d’amplitudes horaires et de lieux. Nos candidats apprennent l’examen du code où ils le souhaitent – à domicile, au travail, lors d’un déplacement – confortablement installés et sur l’outil qui leur convient le plus – ordinateur, tablette, ou smartphone » déclare Lucas Tournel, co-fondateur et Président de la start-up Lepermislibre, ajoutant « Pour les plus férus de technologie, nous leur proposons même d’apprendre la conduite grâce à la réalité virtuelle, ce qui est très pratique pour garder ses réflexes, surtout en période de restriction d’horaires ou confinement. »

Lepermislibre en quelques chiffres :