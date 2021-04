Hérault - Lancement dans l'Hérault de l'Avenir Français

Lancement officiel de L’Avenir Français dans l'Hérault

Lundi 22 mars, Jean-Philippe Tanguy (ex n°2 de Debout La France) a officialisé le lancement d’un nouveau mouvement de droite gaulliste, en présence de Marine Le Pen : L’Avenir Français.

Fondé par plus de 130 cadres qui ont quitté Debout La France en regrettant la stratégie d’isolement et de division de Nicolas Dupont-Aignan, L’Avenir Français est un mouvement statutairement et financièrement indépendant. Force de propositions et présent sur l’ensemble du territoire, L’Avenir Français vise à s’unir pour faire gagner les idées patriotes. Ainsi, il s’allie aux élections régionales et départementales de 2021 avec le Rassemblement National, la Droite populaire ou encore le Parti localiste et soutient Marine Le Pen à l’élection présidentielle de 2022.

Jacques DE LA PLACE Coordinateur départemental et William ROUANET coordinateur départemental adjoint, anciens cadres à Debout La France représenteront L’Avenir Français dans le département de l'Hérault.