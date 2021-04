Occitanie - Pour surmonter ce nouveau confinement, la Région est avec vous

Carole Delga : « Pour surmonter ce nouveau confinement, la Région est avec vous »

A la suite des annonces du Président de la République, hier soir, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, poursuit la mobilisation du service public régional pour accélérer la vaccination et soutenir les habitants, les entreprises et leurs salariés.

« Je connais les lourdes conséquences que ce nouveau confinement entraîne pour tous les Français. Nous faisons face à une situation sanitaire dégradée entraînant l'engorgement des services hospitaliers. Je tiens tout d'abord à saluer, à nouveau, le personnel soignant pour son engagement et son travail acharné, depuis des mois, pour sauver des vies et venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Je demande au gouvernement d'informer plus clairement chaque Région des doses de vaccins disponibles afin que nous puissions nous organiser efficacement et rassurer les Français. La situation est grave, il faut former un pack et agir ensemble !

Seule une campagne de vaccination massive et accélérée permettra de stopper la pandémie et de protéger la santé du plus grand nombre. Je tiens à ce que la Région Occitanie y prenne toute sa part :

Nous mettons à disposition notre patrimoine, nos bâtiments (parc des expositions, établissements d'enseignement et de formation, gymnases, etc.), pour aider les communes et les accompagner dans l'organisation de la vaccination,

Le service de transport à la demande, sur mesure et gratuit mis en place par la Région, sera amplifié afin que chacun ait une solution pour se rendre sur son lieu de vaccination,

Nous recrutons 75 étudiants pour le suivi administratif des patients dans les vaccinodromes du territoire afin de soulager les soignants, durement éprouvés depuis plus d'un an. Engagée auprès de la jeunesse, pour la soutenir dans cette période difficile, la Région propose plus de 300 jobs étudiants à pourvoir au sein de ses services et lycées, jusqu'à la fin de l'été. »

Concernant le soutien aux entreprises et à leurs salariés, la présidente de Région poursuit : « Mon engagement pour protéger les emplois et relancer l'activité économique sur notre territoire est total. Nous allons maintenir toutes nos aides aux entreprises impactées par ce nouveau ralentissement de l'activité à travers notamment le Fonds L'OCCAL, qui sera prolongé, ou les Pass et Contrat Relance. En Occitanie, nous avons été solidaires et avons su adapter nos aides aux différentes situations traversées par nos entreprises et leurs salariés au fil des mois. Depuis le début de la crise, nous avons ainsi aidé plus de 60 000 sociétés régionales, contribuant à sauver 250 000 emplois.

Je le redis : nous devons tous être extrêmement vigilants pour endiguer la propagation de l'épidémie. Il en va de la protection de la santé de chacun, de notre personnel soignant et de notre économie. Plus le confinement sera limité dans le temps, mieux nous arriverons à nous en relever socialement et économiquement. C'est notre première priorité aujourd'hui : nous devons donc respecter strictement les consignes présentées par le gouvernement. » a conclu Carole Delga.