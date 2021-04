Toulouse - 60 postes à pourvoir à la clinique Pasteur Toulouse

Le samedi 10 avril, la clinique Pasteur organise la deuxième édition du Job Dating qui avait déjà rencontré un vif succès en 2019. Près de 60 postes sont à pourvoir, de jour et de nuit, et dans tous les secteurs de soin.

à partir de 9h,en présentiel, dans le strict respect des gestes barrières, les infirmier.e.s et aides-soignant.e.s sont invité.e.s à venir participer à un parcours découverte puis à 2 entretiens : avec un soignant et avec un administratif. Des sessions en visioconférence seront aussi organisées, sur rendez-vous, pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer le 10 avril.

Une politique RH innovante qui place le collaborateur au cœur de la stratégie d’entreprise.

Dans un contexte sanitaire compliqué, la clinique Pasteur Toulouse souhaite continuer à cultiver sa différence, et même en tant qu’employeur. Depuis de nombreuses années, la clinique est reconnue pour sa politique RH innovante et a toujours placé l'humain au cœur des projets de la clinique.

Améliorer la qualité de vie au travail, exercer un management responsable et participatif contribuent à renforcer l’implication et réduire l’absentéisme. Ainsi, de nombreuses actions permettent de simplifier le quotidien des collaborateurs de la clinique et c’est autour de ces atouts que l’établissement souhaite recruter et attirer de nouveaux talents : épicerie interne, cours de sports, réservation de places en crèches…

C’est aussi la liberté d’initiative et la confiance accordée qui font partie des valeurs fortes de la clinique : chaque salarié doit se sentir libre de proposer des projets pour améliorer son cadre de travail, celui de ses collègues ou mener des actions solidaires… Ces projets sont d’ailleurs récompensés, chaque année lors de la soirée des Talents. C’est aussi cette politique volontariste qui a été saluée lors des Trophées de la FHP en 2019.

Des engagements mesurés et vérifiés

L’enquête QVT (Qualité de Vie au Travail) menée en janvier 2021, confirme que les engagements pris par la clinique dans sa politique RH sont le reflets d’une réalité chez les collaborateurs : 96 % des répondants se disent fiers de travailler à la clinique Pasteur, 87% conseilleraient à leur entourage de venir y travailler, 95 % ont confiance en la direction et 98 % pensent que leur travail est utile.

Des éléments encourageants qui doivent permettre aux futurs collaborateurs de comprendre quel employeur peut être la clinique Pasteur et qu’ils peuvent retrouver sur le site talents.clinique-pasteur.com