Le Grau du Roi - Forum Littoral de l'emploi Saisonnier : 100% en ligne du 17 au 28 avril

A situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Cette année, en raison de la crise sanitaire, le Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier sera 100% en ligne du 17 au 28 avril sur le site www.salonenligne.pole-emploi.fr. Restauration, hôtellerie, commerce, services… : près de 800 offres d’emploi sont à pourvoir !

Rendez-vous incontournable pour préparer la saison estivale, le Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier est organisé chaque année par l’Agglomération du Pays de l’Or et la Communauté de Communes Terre de Camargue en partenariat avec Pôle Emploi. Il permet aux recruteurs de constituer leurs équipes et aux candidats de décrocher un job grâce à une mise en relation directe. Cette année, exceptionnellement, le forum sera 100% virtuel.

Un Forum 100% en ligne

Du 17 au 28 avril, rendez-vous sur le site de Pôle emploi www.salonenligne.pole-emploi.fr et rechercher « Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier Pays de l’Or et Terre de Camargue ». La participation au Forum est gratuite mais il convient de s’inscrire pour candidater : les demandeurs d’emploi peuvent utiliser leurs identifiants Pôle emploi, sinon il suffit de créer son identifiant et son mot de passe.

Du 17 au 28 avril, on pourra visiter les stands des entreprises et postuler en un clic sur les offres d’emploi de son choix.

Du 21 avril au 7 mai, des entretiens courts avec les recruteurs seront proposés par téléphone, visio ou tchat.

Après le 28 avril jusqu’au 7 mai, il sera toujours possible de déposer des candidatures spontanées sur les stands de son choix.

Tout au long du forum, les candidats seront informés par mail de l’avancement de leurs démarches.

Près de 800 offres d’emploi à pourvoir

Grand rendez-vous de l’emploi, le Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier regroupe près de 70 entreprises dans de nombreux secteurs d’activité : restauration, hôtellerie, vente prêt-à-porter, restauration à emporter, services mais aussi grande distribution, surveillance et maintenance des piscines…

Au total, près de 800 offres d’emploi sont proposées tout au long du forum parmi lesquelles des postes de cuisinier, équipier polyvalent, serveur, agent d’entretien, aide à domicile, comptable, réceptionniste, plagiste, technicien réparateur de service après-vente…

Une aide pour participer au forum

Les demandeurs d’emploi souhaitant être aidés pour participer au forum auront la possibilité d’accéder à des postes informatiques et pourront participer à des ateliers de préparation dans les structures suivantes :

A La Grande Motte : Point Emploi situé 705 allée de la plage, quartier du point Zéro. Du mardi au vendredi de 9h à 12h ; le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tél : 04 99 62 14 25. Mail : pemploi@paysdelor.fr

A Aigues-Mortes : Service Emploi/Point Emplois Saisonniers et la Mission Locale Jeunes situés 13 rue du port. Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h. Tél : 04 66 53 61 38. Mail : emploi@terredecamargue.fr

A Mauguio : Point Emploi et Mission Locale Jeunes situés boulevard de la Démocratie. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. Point Emploi : 04 99 06 27 80. Tél. Mission Locale Jeunes : 04 67 29 26 38.

Dans les agences Pôle Emploi : les demandeurs d’emploi peuvent contacter leur conseiller(ère) et des postes informatiques sont disponibles sans rendez-vous les matins.

Sur rendez-vous, des conseils personnalisés pour rédiger ou optimiser son CV sont également proposés par les services emploi de Terre de Camargue et du Pays de l’Or. Les entreprises peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement et de conseils pour la définition du profil des postes qu’elles recherchent. Leur participation au Forum est gratuite, simplement soumise à une inscription.

