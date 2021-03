Béziers - Une priorité : rester mobilisée pour l'emploi et le développement de ce territoire biterrois

Carole Delga : « Une priorité : rester mobilisée pour l'emploi et le développement de ce territoire biterrois »

En visite ce jour à Béziers, Carole Delga a pris part ce matin au lancement de la nouvelle société GENVIA, spécialisée dans la production d'hydrogène vert. Aux côtés du président de la CCI André Deljarry, elle s'est par la suite rendue au CFA de Béziers pour le lancement de la marque Purple Campus, avant la visite du chantier du nouveau parc des expositions actuellement en construction.

Genvia, l'avenir industriel de Béziers s'écrit en vert !

Aux côtés de Jacques Witkowski, préfet de l'Hérault et de Florence Lambert, présidente de la société GENVIA, Carole Delga a participé ce matin sur le site de Cameron, au lancement de GENVIA :

« Le lancement de la société GENVIA est un moment important qui vient récompenser plusieurs années de travail et de collaboration entre tous les partenaires, publics et privés, sur ce projet fondateur à plus d'un titre : pour la souveraineté industrielle de notre pays, de l'Europe, et bien entendu de notre région grâce au développement d'une industrie verte porteuse. Pour ce territoire du biterrois également, qui voit s'installer sur son sol un futur géant mondial de l'Hydrogène vert, énergie d'avenir qui à terme, entrainera la création de milliers d'emplois. C'est pourquoi la Région s'est investie pleinement dans ce projet en devenant actionnaire de la société à hauteur de 3,5 M€. Nous avons également aidé le site de Cameron au cours de ces dernières années afin qu'il soit en mesure d'accueillir le développement de nouvelles technologies. », a déclaré Carole Delga à l'occasion de ce lancement.

Formation, attractivité... La Région aux cotés des acteurs du territoire biterrois

Aux côtés d'André Deljarry, président de la CCI Hérault, Carole Delga s'est rendue au CFA de Béziers puis sur le chantier du nouveau parc des expositions.

« Avec la CCI nous partageons ce désir de renforcer l'attractivité du territoire biterrois. C'est pourquoi la Région est à ses côtés pour la création de cette nouvelle marque Purple Campus, porteuse de renouveau pour l'ensemble des sites de formation, dont le CFA de Béziers qui bénéficie d'un projet de rénovation de plus de 5 M€ auquel la Région s'associe à hauteur de 3,2 M€. Ce soutien est emblématique de l'action de la Région menée depuis 2016 pour encourager l'emploi et la vitalité de ce territoire. Déjà plus de 100 M€ ont ainsi été investis par la Région sur l'agglomération biterrois, avec un soutien constant apporté aux acteurs qui font le quotidien et l'avenir de ce territoire. Que ce soit pour la rénovation du stade de la méditerranée réalisée en 2019, l'aménagement de la rocade de Béziers en 2017, la réhabilitation et l'extension de l'IFSI en 2018, ou les aménagements réalisés aux lycée Henri IV ou Jean-Moulin, la Région est là pour apporter des réponses concrètes aux besoins du quotidien des habitants », a déclaré Carole Delga, à l'issue de cette journée.