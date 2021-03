Occitanie - Jobs étudiants : la Région Occitanie montre l'exemple en proposant 300 offres 

Jobs étudiants : la Région Occitanie montre l'exemple en proposant 300 offres et appelle à une grande mobilisation collective

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 perturbe fortement l'année universitaire 2020/2021 et a plongé de nombreux étudiants du territoire dans la précarité. Solidaire, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se mobilise en proposant 300 jobs étudiants à pourvoir au sein de ses services et lycées jusqu'à la fin de l'été. 40 étudiants ont déjà pris leur fonction au sein de la Région depuis mi-mars. 150 offres supplémentaires seront ouvertes dès le début du mois d'avril, avant une dernière série de recrutement à la fin du printemps, dont une cinquantaine réservée aux vaccinodromes du territoire pour soulager les équipes soignantes.

« Pour de nombreux jeunes, les jobs étudiants sont indispensables pour se nourrir, se loger, payer leurs études et leurs factures. Avec la crise sanitaire et économique, beaucoup d'étudiants ont perdu cet emploi essentiel et se retrouvent aujourd'hui en grande détresse. Pour les soutenir face à cette situation inédite, la Région montre l'exemple en proposant des offres d'emploi à temps partiel adaptées à leurs contraintes, réparties sur l'ensemble du territoire. Je remercie la cinquantaine d'entreprises qui se sont déjà associées à notre démarche en proposant près de 120 offres supplémentaires à celles de la Région sur le site du CRIJ. Afin d'amplifier cette dynamique et venir en aide à un maximum d'étudiants, j'appelle à nouveau les collectivités et les entreprises d'Occitanie ayant la capacité de recruter à s'y associer. » a déclaré la présidente de la Région Carole Delga.

Les jobs proposés par la Région concernent des missions administratives notamment en lien avec le traitement des aides régionales d'urgences déployées en réponse à la crise, et la mise en place du numéro vert dans le cadre du transport à la demande pour se rendre sur les lieux de vaccination pour les personnes éligibles. Des missions administratives sont également proposées dans les vaccinodromes du territoire. Enfin, durant la période estivale, la Région Occitanie maintiendra les emplois saisonniers qu'elle propose chaque année dans le cadre de l'opération « gratuité des manuels et équipements scolaires » et au sein de ses services administratifs.

Les étudiants peuvent consulter les offres sur le site internet de la Région Occitanie https://www.laregion.fr/-jobs-solidaires- et sur celui du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Occitanie https://www.crij.org/fr/ afin de postuler.

Des solutions concrètes pour les étudiants en Occitanie

Pour soutenir les 256 000 étudiants que compte l'Occitanie, la Région a mis en place depuis le début de la crise un ensemble de mesures afin de leur apporter des solutions concrètes répondant à leurs besoins immédiats. Par exemple :