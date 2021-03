Béziers - Le BMC Béziers n'a pas démérité en Elite à Annemasse.

Annemasse Bellegarde - Élite Nationale, 192 coureurs composaient le peloton de cette 85 ème édition.

Pour notre part, nous avons aligné 8 coureurs du BMC Béziers au départ de cette classique qui se disputait ce dimanche 28 mars 2021 sur une distance de 166kms et qui a vu la victoire du coureur de l'Occitane Cyclisme Formation Kevin Besson.

Joan Soliva

Julien Allué

Florian Gaillard

Alexandre Diaz

Lucas Gauget

Remi Castelain

Elder Cölln

Gabriel Gasca

L'équipe a beaucoup appris au contact des meilleurs coureurs élites amateurs de l'hexagone.

Les plus belles structures N1, N2 et N3 étaient présentes et notre équipe qui fait son entrée en N3 cette année, n'a pas démérité.

Après 60km bouclés à plus de 45km/h de moyenne tous nos coureurs étaient encore dans le peloton qui ne laissait filer aucune échappée. Mais une chute collective est venue contrarier 4 de nos coureurs, dont le plus touché contraint à l'abandon fût Alexandre Diaz. Rémi Castelain, Elder Cölln et Gabriel Gasca ont continué mais étant rejetés à l'arrière de la course, ils ont abandonné aux km 100.

Dans le même temps la course s'intensifiait à l'avant permettant à 11 hommes de prendre le large.

Le peloton s'est alors cassé en 2 parties.

Seul Julien Allué a pu rester dans la 1ere partie du peloton.

Il s'est accroché jusqu'au km 130 mais a lâché prise à 2km du sommet de la grosse difficulté du jour.

Il a terminé à la 96ème place.

2 minutes plus tard, Lucas Gauget, Florian Gaillard ont franchi la ligne d'arrivée dans ce qu'il restait du 2ème peloton.

Joan Soliva s'est bien battu mais cela n'a pas suffit pour terminer dans les délais.