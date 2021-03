Occitanie - Vendredi 26 mars : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Vendredi 26 mars : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Tous mobilisés pour intensifier la vaccination partout en Occitanie notre vigilance collective. Chacun connait les gestes barrières et le réflexe destests.

Ces mesures sont toujours essentielles.

Solidarité hospitalière

Depuis début mars,

26 patients des régions PACA et Ile-de-France ont été accueillis dans les services de réanimation de nos établissements hospitaliers publics et privés.

Merci à chacune des équipes soignantes mobilisées.

Au 26/03/2021 : 1546 hospitalisations en cours (*) (+83) dont 318 en réanimation et soins critiques (*) (+25) 3528 décès(**) à l’hôpital (+36 en 3j)

Les livraisons hebdomadaires du vaccin PFIZER/BioNTech s’accélèrent fortement en Occitanie : Les livraisons de doses de vaccins vont s’amplifier fortement au cours des prochaines semaines. C’est un point décisif qui va permettre d’intensifier les vaccinations d’ici l’été dans chacun de nos territoires en Occitanie.

(**) Les données du précédent bulletin ont été rectifiées le 24/03/2021 suite à une erreur informatique.

Cette évolution est déjà en cours avec un record de 34 278 personnes ayant reçu une dose de vaccin au cours de la seule journée d’hier (dont 30 000 premières injections). Après un an de crise épidémique, l’espoir de tous est dans la vaccination. C’est un enjeu majeur de santé publique et un enjeu de proximité. Lessoignants y jouent un rôle central dans leur relation quotidienne avec leurs patients. A leurs côtés, les services de l’Etat et tous les acteurs de proximité sont activement mobilisés. L’engagement des collectivités, des sapeurs-pompiers, des associations de sécurité civile ou des associations de patients est un levier de proximité essentiel pour démultiplier rapidement les opérations de vaccination.

C’est notre défi collectif pour faire face au virus.