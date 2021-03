Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à Noé pour le réaménagement du village

Après avoir rénové une centaine de luminaires d’éclairage public vétustes dans le centre du village de Noé, le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) réalise actuellement des travaux d’enfouissement des réseaux aériens à proximité de la mairie.

Sont concernées la rue des Ecoles, la rue des Jardins, l’impasse Notre Dame et la rue du Bugat. Ces travaux s’inscrivent dans le projet global de réaménagement du village.

Le 23 mars, Thierry Suaud, Président du SDEHG et Max Cazarré, Maire de Noé et Vice-Président du SDEHG, ont organisé une visite du chantier en présence des élus du secteur et de l’entreprise Bouygues Energies Services en charge des travaux. Les travaux consistent à enterrer les réseaux publics d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications, en coordination avec l’adduction d’eau potable et la réfection de la chaussée.

En plus de participer à l’embellissement du patrimoine communal, l’effacement des réseaux permet de rénover l’éclairage public et réaliser d’importantes économies d’énergie.

Au total, le SDEHG aura remplacé 120 luminaires d’éclairage public vétustes par des LED économes en énergie. Un abaissement de la puissance de l’éclairage de 40 à 50% sera programmé au cœur de la nuit pour limiter les nuisances lumineuses nocturnes et réduire les consommations énergétiques.

Ces opérations permettront à la commune de réaliser plus de 70% d’économies d’énergie, ce qui représente 5 000 € en moins sur sa facture annuelle d’électricité.

Le montant total des travaux d’éclairage public et d’enfouissement des lignes électriques représente 290 000 € dont 80% sont financés par le SDEHG.