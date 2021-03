Occitanie - Nouvelle Co Présidence Bio Occitanie

Rassemblées au sein de Bio Occitanie, les associations d’agriculteurs et d’agriculture biologique de la région sont heureuses de vous annoncer l’élection de ses co-présidents lors de l’AG de décembre : Séverine Lascombe et Mathieu Maury, qui prennent ainsi la succession de Nathalie Masbou.

Au service du développement de l’Agriculture Biologique occitane, cette co-présidence s’appuie sur la complémentarité des territoires, des profils, des visions et des compétences :

Séverine Lascombe est installée en maraîchage, arboriculture, en plantes aromatiques et médicinales depuis 2003 en Ariège, après une première carrière en tant que journaliste. Engagée dans le développement agricole, certifiée AB en 2009, elle assume différentes responsabilités au sein du Réseau AB : administratrice au Civam bio 09 et secrétaire nationale Alimentation à la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) ainsi qu’au sein des bureaux de la Confédération Paysanne et de l’Adear de l’Ariège.

Mathieu Maury est éleveur de brebis allaitantes en altitude, à 1 600 m dans les Pyrénées-Orientales. Après une première vie professionnelle dans le bâtiment, il reprend une partie de l’exploitation en bio en 2009. Vice-président de la Coopérative Catalane des Éleveurs, membre du Bureau de la Chambre d’Agriculture 66, président du Centre de Formation CORAL (Centre de Formation et d’ingénierie créé en partenariat entre Bio Occitanie et la FRCIVAM Occitanie), il s’investit également dans le développement de l’agriculture biologique en tant que président du Civambio 66, vice-président d'Interbio Occitanie, secrétaire national FNAB Gestion des Risques et membre du Conseil d'Administration de l'Agence Bio.

Frédéric Cluzon reste trésorier et Rémi Tardieu secrétaire.

Le Réseau Bio Occitanie

Fédération Régionale d’Agriculture Biologique, Bio Occitanie est née de la fusion des fédérations Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon en 2018. Elle rassemble plus de 1 200 producteurs bio, mais aussi des consommateurs, et autres acteurs socio-économiques, adhérents dans 9 associations: Gab Bio Ariège Garonne (09-31), BioCIVAM 11, APABA (12), CIVAM Bio 30, Les Bio du Gers, CIVAM BIO 34, BIO 46, GAB 65, CIVAM Bio 66 qui œuvrent au développement, la promotion et à la structuration d’une Agriculture Biologique durable, respectueuse de la biosphère, insérée dans la société civile, dans toute la région.

Bio Occitanie est membre d’Interbio Occitanie, interprofession fondée par les 5 réseaux professionnels actifs qui partagent l’ambition de porter le développement durable de la Bio en Occitanie, équitable et profitable à tous les acteurs des filières, notamment aux producteurs.

Les actions de Bio Occitanie s’inscrivent et répondent à la charte des valeurs du réseau FNAB :

Pour une transition écologique de notre société Promouvoir une approche systémique des fermes et une agriculture globaledans laquelle l’Homme et l’Animal vivent en harmonie avec la Nature

Pour une économie équitable dans les territoires Construire des filières innovantes, territorialisées, durables et équitables Bâtir des outils adaptés

Pour une société plus humaine et plus juste Agir pour l’égalité entre les personnes et entre les territoires Réorienter les politiques agricoles vers l’intérêt général



Le réseau Bio Occitanie intervient notamment dans :

Des programmes de formation qui répondent aux besoins de tous les producteurs ainsi que des filières

Des groupes d’échanges techniques valorisant et partageant les connaissances et compétences développées dans les fermes

Des programmes d’expérimentation visant à lever les impasses techniques rencontrées par les producteurs bio

La promotion d’une agriculture biologique ambitieuse au travers d’outils de promotion (guides des producteurs) et d’événements grand public (foires, fermes ouvertes, débats…)

L’accompagnement de projets et de développement des filières : Outils collectifs de transformation, de distribution Adaptation de la production (qualité et quantité) Création et animation de partenariats équitables entre acteurs



Le Réseau accompagne également les collectivités, les établissements d’enseignements et tous types d’acteurs souhaitant développer l’agriculture biologique dans les territoires et améliorer l’accessibilité d’une alimentation de qualité au travers des Projets Alimentaires Territoriaux, la Restauration Collective, ou, entre autres, la protection de la biodiversité. Dans ce cadre, il collabore activement avec les organismes de recherche spécialisés dans la bio (ITAB) ou généralistes (INRAE…).

Bio Occitanie et ses membres réaffirment leur engagement dans le soutien, la reconnaissance et la défense des producteurs qui inscrivent leur métier dans la perspective d’une agriculture biologique ambitieuse et innovante, pour répondre aux enjeux alimentaires, environnementaux, climatiques et sociaux de nos sociétés.