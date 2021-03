Gard - La Camargue en photos au Château Mourgues du Grès

Du 24 mars au 4 mai, Le Château Mourgues du Grès propose dans ses caves une exposition photos dédiées à deux artistes du territoire

Alain Colombaud & Patrice Aguilar révèlent la Camargue, géométrique et colorée depuis les airs, profonde et intense avec ses chevaux noir et blanc.

Tous deux font échos et nous offrent un beau moment d'évasion.

Alain Colombaud habite Beaucaire, il immortalise la camargue du haut de son ULM. A quelques centaines de mètres d'altitude il nous révèle des points de vue uniques et souvant éphémères. Ses photos représentent cette alchimie entre les différentes éléments et matières comme le sel, l'eau...Tous ces éléments nous livrent des tableaux abstraits et magnifiques.

Patrice Aguilar réside en Provence, il se consacre à la photographie animalière depuis plus de 20 ans. Il collabore régulièrement avec des magazines en France et à l'étranger et réalise des expositions lors d'évènements majeurs comme le festival international du film à Ménigoute ou le festival international de la photo animalière et de nature de Montier en Der.

L'organisation de stages et séjours photos a depuis pris une place importante dans son activité, notamment en Camargue où il accueille de nombreux amateurs venant du Monde entier pour photographier les fameux chevaux camarguais évoluant dans leur environnement sauvage.

Il a édité un livre sur son exposition "Camargue, les chevaux du delta" en 2020.

Anne et François Collard propriétaires du domaine viticole "Château Mourgues du Grès" sensibles à la qualité de travail des deux artistes, et à leur passion partagée pour la nature ont ouvert leur espace pour mettre en valeur le travail des deux artistes. Ils organisent régulièrement des rencontres artistiques autour de dégustations de vins.