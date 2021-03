Hérault - Œufs de Pâques pour Nids de Poule : les motards alertent sur l'état des routes !

La Fédération Française des Motards en Colère, la Mutuelle des Motards et Moto Magazine sollicitent l’ensemble des usagers de la route le dimanche 4 avril prochain pour signaler en ligne les nids-de-poule sur le site niddepoule.fr. Ils pourront aussi y déposer symboliquement un œuf de Pâques et en poster la photographie sur les réseaux sociaux. Objectif de cette opération : alerter le public afin d’établir un bilan à destination des pouvoirs publics sur ce sujet qui concerne la sécurité de tous les usagers de la route.

Les nids-de-poule : un symptôme du mauvais entretien des routes

Selon une étude du World Economic Forum, la France est passée de la 1re à la 18e place mondiale en huit ans pour l’état de ses routes. Il faudrait investir 1,3 milliards d’euros par an jusqu’à 2037 pour ramener les chaussées à leur état initial. Si cet investissement n’est pas réalisé, 62% des chaussées nationales seront très dégradées d’ici 2037.

Premier symptôme du mauvais entretien des routes : le nid-de-poule, trou qui apparait lorsque les fissures dans le bitume ne sont pas réparées. Les infiltrations d’eau et les changements de température provoquant gel puis dégel créent des trous dans la chaussée. Une chaussée avec un enrobé vieillissant aura aussi tendance à voir apparaitre plus de nids-de-poule et plus rapidement.

Une application pour recenser les nids-de-poule

Les nids-de-poule sont particulièrement dangereux pour les 2-roues mais aussi pour l’ensemble des usagers de la route : guidonnage ou perte de contrôle entraînant chutes et accidents pour les motos, vélos, trottinettes et autres nouvelles mobilités ; crevaisons, perte d’enjoliveur ou encore défaut de parallélisme pour les voitures.

L’année dernière, la FFMC, la Mutuelle des Motards et Moto Magazine ont mis en place le site niddepoule.fr pour recenser en quelques clics les nids-de-poule en France que l’on soit à moto, à pieds, à vélo, à trottinette ou en voiture. Un raccourci vers le site peut être installé sur l’écran d’accueil des téléphones.

« Action Nids de Poule - Dimanche de Pâques Motards » de la FFMC 34 le 4 avril

La FFMC 34 organise une journée « Action Nids de Poule - Dimanche de Pâques Motards » sur l’Espace Pédagogique de la Cardonille situé entre St-Martin-de-Londres et St-Bauzille-de-Putois le 4 avril à 11 h.

Elle donne rendez-vous aux motards sur le site à 11h00 et leur propose une chasse aux œufs frais pour les adultes et une chasse aux œufs en chocolat pour les enfants. Une omelette géante sera confectionnée pour le repas de midi, dans le respect des règles sanitaires.

Chaque motard apportera une boîte d'œufs vide et un sachet, que les organisateurs rempliront avec des œufs et de la paille. L'objectif pour les motards est d’en garnir les nids de poule sur les routes de leurs communes, de prendre une photo géolocalisée, de la poster sur le site www.niddepoule.fr et d’en envoyer une copie à ffmc34[at]ffmc.fr