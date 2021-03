Europe - Les eurodéputés continuent de condamner fermement les violations des droits de l'homme en Chine

Déclaration d’eurodéputés suite à la décision des autorités chinoises de sanctionner la sous-commission des droits de l’homme et d’autres entités et responsables européens.

‘‘Nous prenons acte de la décision des autorités chinoises d’imposer des sanctions en représailles à la décision du Conseil du 22 mars imposant des sanctions à une entité et quatre responsables chinois.

La sous-commission des droits de l’homme a le devoir de surveiller la situation des droits de l’homme dans le monde, de promouvoir et de protéger ces droits conformément aux valeurs et aux objectifs sur lesquels l’Union européenne s’est construite, à savoir le principe de l’universalité des droits de l’homme. Nous pensons que les mesures prises par la Chine visent à saper notre travail.

Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec les autres parlementaires, universités, think thanks et universitaires européens qui ont également été ciblés par ces sanctions.

Concernant la situation en Chine, nous rappelons notre grave inquiétude concernant les violations dans le pays, notamment la persécution de la minorité ouïgoure dans la province du Xinjiang et la répression dont font l’objet toutes les voix dissidentes et d’opposition. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes et les tentatives récentes d’ingérence du gouvernement chinois dans la vie démocratique de nos nations et de notre Union européenne.

En tant que membres élus du Parlement européen, nous continuerons à dénoncer de façon active les violations des droits de l’homme et de la législation internationale, et à exhorter l’UE à conserver le respect des droits de l’homme au cœur de toutes ses politiques extérieures.’’

La déclaration est co-signée par:

David McAllister (PPE, DE), président de la commission des affaires étrangères

Maria Arena (S&D, BE), présidente de la sous-commission des droits de l’homme

Raphaël Glucksmann (S&D, FR), président de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’UE, y compris la désinformation

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE, DE), président de la délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

Illustration : https://pixabay.com/photos/china-flag-barbed-wire-freedom-3500976/